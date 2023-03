Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, một số nơi ở khu vực phía tây Bắc bộ, khu vực vùng núi phía tây của bắc và trung Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như H.Mường La (Sơn La) 38,4 độ C; xã Tây Hiếu (TX.Thái Hòa, Nghệ An) 38.3 độ C; H.Tương Dương (Nghệ An) 39,3 độ C; H.Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,4 độ C... độ ẩm tương đối thấp nhất 40 - 55%.

Miền Bắc đón không khí lạnh vào cuối tháng 3 ĐÌNH HUY

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35 - 50%; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35 - 50%; các nơi khác ở Bắc bộ, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên và Tây nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 - 55%.

Tuy nhiên, đợt nắng nóng đầu tiên tại miền Bắc sẽ không kéo dài được lâu bởi từ ngày 25.3, sẽ có một đợt không khí lạnh tràn về nước ta khiến nhiệt độ giảm sâu. Các tỉnh miền Bắc cần đề phòng những hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá...

Theo dự báo, từ đêm 25 - 28.3, Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc chuyển mưa rào và giông rải rác. Trạng thái thời tiết này duy trì ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.

Tại Hà Nội, ngày 26.3, nhiệt độ cao nhất giảm gần 10 độ C so với ngày hôm trước, dao động 22 - 26 độ C. Ngày 27 - 30.3, nhiệt độ tại thủ đô tiếp tục giảm và duy trì nền nhiệt 19 - 24 độ C C, kèm theo mưa rào rải rác.

Sau đợt không khí lạnh này, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ trong tháng 4.2023.

Tháng 7 - 8.2023, nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở Bắc bộ và Trung bộ, cường độ có thể gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2022.