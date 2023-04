Những ngày gần đây, ở khu vực Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Điện Biên, Sơn La và khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C như H.Mường La (Sơn La) 42.4 độ, H.Sông Mã và TT.Yên Châu (Sơn La) 41.3 độ C, H.Tương Dương (Nghệ An) 40.3 độ C,...



Miền Bắc đón không khí lạnh vào đầu tuần tới ĐÌNH HUY

Dự báo, nắng nóng gay gắt ở phía tây Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23.4, từ ngày 24.4 nắng nóng dịu dần. Phía đông Bắc bộ ngày 22.4 có nắng nóng diện rộng, từ ngày 23.4 nắng nóng giảm dần.

Đợt nắng nóng giảm dần và chấm dứt là do có một khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng xuống miền Bắc nước ta từ ngày 23.4.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới miền Bắc vào nửa cuối tháng 4 sẽ có cường độ yếu và có tác dụng chấm dứt nắng nóng.

"Thông thường các đợt nắng nóng sẽ chấm dứt khi có đợt không khí lạnh nhỏ và yếu tăng cường xuống phía nam làm cho áp thấp nóng phía tây suy yếu, hiệu ứng phơn giảm. Chúng tôi dự báo không khí lạnh vẫn sẽ xuất hiện trong các tháng tiếp theo nhưng cường độ yếu, tần suất thưa dần", ông Lâm nói và cho hay, sau đợt không khí lạnh, khu vực bắc và bắc Trung bộ sẽ tiếp tục nắng nóng.

Trong đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc vào cuối tháng 4, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội dao động từ 22 - 28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất được dự báo vào ngày 26.4 từ 22 - 25 độ C.



Theo cảnh báo của các chuyên gia, giao tranh giữa khối khí nóng và lạnh dễ gây ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông lốc, gió giật, mưa đá, người dân cần chủ động phòng tránh. Không làm việc hoặc di chuyển khi ngoài trời xuất hiện giông mạnh, đề phòng gió mạnh gây tốc mái nhà hoặc làm đổ các nhà xưởng không kiên cố, nhà tạm; nhiều mảnh vỡ (các biển báo, mái nhà…) bị gió thổi bay có thể trở thành vật nguy hiểm.