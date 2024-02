Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh vào tuần sau khiến nền nhiệt giảm sâu.

Miền Bắc đón không khí lạnh vào tuần sau, nền nhiệt giảm 10 độ C ĐÌNH HUY

Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 22 - 23.2, miền Bắc khả năng có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ ngày 22 - 24.2 có mưa, mưa rào và giông rải rác, đêm và sáng trời lạnh.

Trong đợt không khí lạnh này, nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc giảm 9 - 10 độ C. Tại Hà Nội, mức nhiệt từ ngày 16 - 21.2 duy trì ở mức 21 - 29 độ C, nhưng từ ngày 22.2 chỉ còn 15 - 20 độ C.

Cơ quan khí tượng thống kê, từ ngày 11.1 - 6.2, nước ta đã xuất hiện một đợt không khí lạnh vào ngày 22.1. Không khí lạnh đã gây ra đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Ở Bắc bộ, từ ngày 22 - 29.1 đã xảy ra rét hại diện rộng, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có rét hại từ ngày 23 - 28.1 với nhiệt độ trung bình ngày tại hầu hết các khu vực phổ biến từ 10 - 13 độ C; riêng một số nơi ở vùng núi Bắc bộ nhiệt độ thấp hơn, phổ biến từ 6 - 9 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ngày từ 8 - 11 độ C, vùng núi từ 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Dự báo, trong thời gian còn lại của tháng 2 đến ngày 10.3, khu vực trung và Nam Trung bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa, mưa rào và cục bộ mưa vừa, mưa to.

Không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta, tuy nhiên có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Riêng trong thời điểm giữa tháng 2, không khí lạnh có khả năng hoạt động xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Rét đậm, rét hại xuất hiện cục bộ ở Bắc bộ.