Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 31.10, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta.

Miền Bắc đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh đầu tháng 11 ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm 1.11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2 - cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - cấp 4.

Trong đợt không khí lạnh này, ở miền Bắc thời tiết ít thay đổi. Từ đêm 1.11, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc phổ biến từ 18 - 21 độ C, vùng núi 15 - 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Tại các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 - 23 độ C.

Trên biển, từ đêm 1.11, ở vịnh Bắc bộ, gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8; biển động; sóng biển cao 1,5 - 2,5 m.

Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, từ ngày 2.11, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8; biển động; sóng biển cao 2 - 3,5 m.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Ngoài ra, đến ngày 5.11, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh cường độ mạnh. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, từ ngày 5.11, nền nhiệt ở miền Bắc giảm sâu, trời chuyển rét diện rộng. Đây có thể là đợt rét diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Trong đợt rét này, nhiệt độ ở miền Bắc giảm ít nhất 10 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ duy trì ở mức 17 - 21 độ C. Tại Lạng Sơn, nhiệt độ ở mức 15 - 20 độ C, tại Cao Bằng từ 16 - 21 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh không những gây rét ở miền Bắc mà còn gây mưa lớn ở miền Trung. Từ ngày 4.11, khu vực Bắc và Trung Trung bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.