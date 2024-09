Miền Bắc đón mưa lớn trước không khí lạnh, người dân cần đề phòng điều gì?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 28.9, vùng hội tụ gió trên mực 1.500 m đến 3.000 m đang được hình thành trên khu vực vùng núi và trung du miền Bắc.

Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trước đợt mưa này ở miền Bắc ẢNH: TUẤN MINH

Dự báo, đêm 28.9, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt mưa lớn này có thể kéo dài từ đêm nay đến ngày 30.9, vì vậy, người dân ở vùng núi miền Bắc cần lưu ý các khu vực mình sinh sống và các tuyến đường có thể xảy ra sạt lở đất trong thời gian này.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Theo dự báo, từ ngày 1 - 4.10, miền Bắc sẽ chuyển lạnh do ảnh hưởng không khí lạnh từ phía bắc tràn về. Đây là đợt không khí lạnh thứ 2 trong mùa đông năm nay.

Đợt không khí lạnh này khả năng mạnh hơn đợt không khí lạnh đầu mùa khi khiến nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương giảm mạnh.

Cụ thể, ngày 30.9, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội là 32 độ C nhưng sang ngày 1.10 chỉ còn 27 độ C. Những ngày sau đó, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 28 - 29 độ C, nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 độ C.

Giống như Hà Nội, tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn nhiệt độ cũng giảm mạnh, khoảng 6 - 7 độ C. Cụ thể, ở Lạng Sơn ngày 30.9 nhiệt độ cao nhất là 29 độ C nhưng sang ngày 1.10 chỉ còn 23 độ C. Những ngày sau đó, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 24 - 25 độ C, nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 độ C.

Còn tại Cao Bằng, nhiệt độ thấp nhất tại tỉnh này sau khi đón không khí lạnh xuống 17 độ C, trời chuyển rét.

Tại Trung bộ, từ khoảng ngày 1 - 2.10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác. Trời chuyển lạnh, nhiệt độ giảm 6 độ C so với thời điểm cuối tháng 9.