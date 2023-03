Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có dự báo về xu thế khí hậu và thời tiết từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4. Theo đó, nhiệt độ trung bình tại Bắc bộ, bắc Trung bộ phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN); các khu vực còn lại nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Miền Bắc đón nắng nóng 35 độ C vào tuần tới ĐÌNH HUY

Tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn so với TBNN khoảng 5 - 20 mm, riêng khu vực trung và nam Trung bộ tổng lượng mưa thấp hơn từ 20 - 30 mm so với TBNN cùng thời kỳ.

Từ ngày 11.3 - 10.4, không khí lạnh còn có khả năng hoạt động, tập trung vào 10 ngày đầu thời kỳ dự báo. Không khí lạnh có xu hướng hoạt động giảm dần về tần suất và cường độ trong những tháng tới.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện cục bộ tại tây Bắc bộ, vùng núi phía tây bắc và trung Trung bộ trong nửa cuối tháng 3, đầu tháng 4.2023; riêng khu vực Nam bộ có thể xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, tập trung ở các tỉnh Đông Nam bộ.

Riêng khu vực Hà Nội, từ ngày 21 - 25.3, nhiệt độ dao động từ 22 - 35 độ C. Trong đó 2 ngày có nhiệt độ cao nhất là 22 và 23.3 với 35 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, từ nay đến tháng 5, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, khoảng từ nửa cuối tháng 6 có khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Biển Đông và phù hợp với quy luật khí hậu.