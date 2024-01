Miền Bắc đón rét đậm rét hại vào cuối tuần, Hà Nội nhiệt độ giảm sâu

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 17.1, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết rét về đêm và sáng sớm, có nơi dưới 16 độ C. Ban ngày nhiệt độ tăng nhanh, phổ biến 21 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đợt rét đậm, rét hại vào cuối tuần này khiến vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá CTV

Trong ngày, vùng núi Bắc bộ cũng có mưa, có nơi mưa to và giông, nơi mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng như sạt lở đất, ngập úng.

Theo dự báo, đêm 20 - 23.1, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, trời chuyển rét do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. Từ khoảng 22.1, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể có băng giá, mưa tuyết.

Vừa kết thúc mưa rét, miền Bắc lại thêm đợt không khí lạnh mới

Trong đợt không khí lạnh này, nền nhiệt tại thủ đô Hà Nội giảm 5 - 8 độ C so với ngày hôm trước. Nhiệt độ thấp nhất được dự báo vào ngày 23 và 25.1 với 14 độ C.

Tại Lạng Sơn (nơi đón không khí lạnh đầu tiên ở miền Bắc), nền nhiệt giảm 6 - 10 độ C so với ngày hôm trước. Nhiệt độ thấp nhất được dự báo vào ngày 23.1 với 13 độ C.

Theo chuyên gia khí tượng, đợt rét đậm này sẽ kéo dài 3 ngày, sau đó trạng thái thời tiết se lạnh sẽ kéo dài đến tết Nguyên đán.

"Vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 có khả năng xuất hiện một đợt mưa nhỏ ở miền Bắc giống thời gian vừa qua", ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) nhận định.