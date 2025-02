Miền Bắc đón thêm không khí lạnh đầu tháng 3

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm 25.2, ở Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào, có nơi mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trong mưa giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh gây mưa vào đầu tháng 3 ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong ngày 25.2, các tỉnh miền Bắc có mưa rải rác, có nơi mưa to. Riêng Hà Nội có mưa trên 10 mm tại các huyện Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Gia Lâm.

Theo dự báo, mưa rét ở miền Bắc sẽ duy trì hết đêm nay và sáng mai. Từ trưa và chiều mai mưa giảm, nhiệt độ tăng dần. Từ ngày 27.2, nền nhiệt khu vực này tăng 9 - 10 độ C, trời chuyển nắng về trưa và chiều. Tại Hà Nội, từ 27.2, nhiệt độ cao nhất tăng lên 23 độ C, sang đầu tháng 3, nhiệt độ cao nhất tăng lên 27 - 28 độ C.

Tuy vậy, đến khoảng ngày 4 - 5.3, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, khiến nhiệt độ giảm 6 - 8 độ C và duy trì ở mức 18 - 20 độ C, vùng núi khoảng 12 - 14 độ C. Đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa rải rác.

Từ nay đến hết tháng 3, không khí lạnh vẫn hoạt động tương tự như trung bình nhiều năm, với trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía đông nên có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù ở các tỉnh miền Bắc. Từ tháng 4, hoạt động của không khí lạnh sẽ giảm dần.