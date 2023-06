Miền Bắc khả năng có mưa rất to từ ngày 13.6

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc bộ đang có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60%. Tuy nhiên, hình thái thời tiết này sẽ kéo dài không lâu, đến ngày 13.6, nắng nóng ở khu vực này sẽ giảm dần.

Miền Bắc khả năng có mưa rất to từ 13.6 CAO AN BIÊN

Theo dự báo, trong ngày 12 và 13.6, khu vực Bắc bộ, Trung bộ vẫn có nắng nóng vào ban ngày, đến chiều và tối sẽ có mưa rào và giông, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Đáng chú ý, từ đêm 13 - 14.6 khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có mưa rất to. Từ ngày 15 - 17.6, khu vực này có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung ở vùng núi và trung du Bắc bộ vào chiều tối và đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ nay đến 10.7, lượng mưa ở khu vực tây bắc, đông bắc, đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 - 20%, các nơi khác phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10 - 30%, riêng tại khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và một số nơi thuộc miền tây Nam bộ thấp hơn từ 30 - 40%.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết, từ ngày 12 - 16.6, miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Có thể sau đợt mưa này, tình trạng hạn hán sẽ được cải thiện.