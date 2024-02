Miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh, nhiệt độ Hà Nội thay đổi 'chóng mặt'

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, miền Bắc đang tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo, khoảng ngày 26.2, khu vực này sẽ đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét kéo dài trong nhiều ngày tới. Sang đầu tháng 3, miền Bắc tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh nữa khiến nhiệt độ giảm sâu.

Cụ thể, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 26 - 27.2 và khoảng từ ngày 1 - 2.3 thời tiết tại miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét; riêng đêm 26 - 27.2 và ngày 1 - 5.3 trời rét.

Khu vực phía bắc và trung Trung bộ từ đêm 26 - 27.2 và từ 1 - 3.3 có mưa, mưa rào rải rác. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh, từ ngày 1.3 trời chuyển rét.

Trong 2 đợt không khí lạnh này, nhiệt độ tại Hà Nội thay đổi "chóng mặt", ngày 26 - 27.2, nhiệt độ dao động từ 15 - 20 độ C,đến ngày 28.2, nhiệt độ tăng khoảng 4 độ C và tiếp tục tăng trong ngày 29.2. Sang ngày 1.3, nhiệt độ tại thủ đô lại giảm 4 - 5 độ C và kéo dài đến ngày 5.3, trời rét.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong thời kỳ cuối tháng 2, đầu tháng 3, khu vực Bắc bộ và Trung bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa, mưa rào và giông; riêng khu vực Đông Bắc bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn. Trong thời kỳ này, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta xen kẽ với hoạt động của rãnh khí áp thấp ở phía bắc với xu hướng hoạt động mạnh dần và tương tác với không khí lạnh.

Bên cạnh đó, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cũng cho biết, nhiều nơi ở Nam bộ và TP.HCM đang trải qua những ngày nắng nóng diện rộng và kéo dài. Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông và cục bộ ở các tỉnh miền Tây.

Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; miền Tây có nơi trên 35 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30 - 50%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12 - 16 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời nắng nóng kết hợp với chỉ số tia UV ở mức cao tác động tới sức khỏe người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong thời gian kéo dài. Cùng với đó, độ ẩm trong không khí giảm thấp, thời tiết hanh khô, đề phòng xảy ra cháy nổ.