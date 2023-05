Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đỉnh điểm, nhiều nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ đo được tại các trạm ở khu vực phía tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên lúc 13 giờ hôm nay phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 41 độ C như: H.Lạc Sơn (Hòa Bình) 41,7 độ C; TT.Hồi Xuân (H.Quan Hóa, Thanh Hóa) 42,4 độ C; H.Quỳ Châu (Nghệ An) 42 độ C; xã Tây Hiếu (TX.Thái Hòa, Nghệ An) 42,5 độ C; H.Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,3 độ C… Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 33 - 55%.

Người lao động tại Hà Nội chật vật mưu sinh dưới nắng nóng ĐÌNH HUY

Ở phía đông Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 40 - 65%.

Riêng tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ hôm nay lên đến 39 độ C, nhiệt độ mặt đường đo được lúc 13 giờ 30 là hơn 50 độ C.



Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 45 - 60%.

Nhiệt độ tại các trạm đo lúc 13 giờ hôm nay TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Dự báo, ngày mai 7.5, khu vực phía tây Bắc bộ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp 30 - 45%.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp 45 - 60%.

Khu vực Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 40 - 60%.

Từ ngày 8.5, nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông suy yếu Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ hôm nay 6.5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,8 độ vĩ bắc, 116,9 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 290 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8. Dự báo, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ có xu hướng suy yếu dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 - 3 m.