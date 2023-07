Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt ít nhất 10 ngày nữa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 1.7, ở vùng núi và trung du Bắc bộ đã có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 65%.

Miền Bắc còn nắng nóng trong nhiều ngày tới Đ.H

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) 39 độ C, TP.Phủ Lý (Hà Nam) 38,2 độ C, H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,5 độ C, H.Đô Lương (Nghệ An) 39,2 độ C, H.Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,4 độ... độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 60%.

Trong 24 giờ đến 48 giờ tới khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 65%.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60%.

Cơ quan khí tượng thông tin thêm, từ ngày 3 - 11.7, khu vực Bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực vùng núi đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực Trung bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực nam Trung bộ có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Tây nguyên và Nam bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng gián đoạn.

Đây là đợt nắng nóng dài nhất ở miền Bắc tính từ đầu mùa hè năm nay. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ tại Hà Nội từ 29 - 39 độ C, trong đó, nhiệt độ cao nhất được dự báo vào ngày 7.7 là 39 độ C.