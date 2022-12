Miền Bắc, miền Trung sắp chìm trong rét đậm, rét hại

Sáng 13.12.2022, cơ quan CSĐT Bộ Công an thực thi lệnh khám xét nơi nở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Văn Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng các bị can khác là nguyên cán bộ Sở TNMT Bình Thuận.