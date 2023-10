Miền Bắc mưa lạnh từ ngày mai đến hết tuần

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 17.10, từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16.10 đến 15 giờ ngày 17.10 có nơi trên 200 mm như Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 327,4 mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 202,8 mm, Đại Hiệp (Quảng Nam) 208,6 mm, miền Bắc cũng có mưa rào và giông, có nơi có mưa rất to.

Miền Bắc có mưa lạnh từ 18.10 đến hết tuần ĐÌNH HUY

Dự báo từ chiều 17 đến 19.10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 80 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Khu vực Bắc bộ ngày 17 và đêm 18.10 có mưa rải rác vài nơi. Từ đêm 18 đến 19.10 phía tây Bắc bộ có mưa vài nơi, có nơi có mưa to; phía đông Bắc bộ đêm có mưa vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Từ đêm 19 - 21.10 khu vực Bắc bộ có khả có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; đêm và sáng trời lạnh.

Trong đợt mưa giông này, nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu. Từ ngày 19 - 22.10, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là 26 - 29 độ C (thấp hơn 3 - 6 độ C so với những ngày trước đó), nhiệt độ thấp nhất là 22 độ C.

Từ chiều 17 - 18.10 ở khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối).



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế: cấp 2; Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cấp 1.