Miền Bắc mưa lớn 20 ngày trong tháng 6, nhiều nơi vượt kỷ lục hơn 40 năm

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 6, tại khu vực Tây Bắc bộ và Đông Bắc bộ đã xảy ra nhiều ngày mưa. Trong đó, có các đợt mưa lớn diện rộng vào các ngày: 3 - 10.6, 12 - 13.6, 15 - 18.6, 20 - 23.6 và 27 - 30.6.

Miền Bắc và miền Trung trải qua tháng 6 với nhiều đợt mưa lũ thất thường ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đợt mưa từ ngày 20 - 23.6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp hội tụ gió tại các mực khí quyển trên cao nên khu vực trên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 200 mm, có nơi cao hơn như Bắc Quang (Tuyên Quang) 339 mm, Thái Nguyên 360 mm…

Trong khi đó, tại miền Trung, trong tháng 6 đã xảy ra 2 đợt mưa rải rác vào ngày 4 - 5.6 và 8 - 9.6 và 1 đợt mưa diện rộng từ 10 - 13.6.

Đợt mưa từ ngày 10 - 13.6, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1 nên khu vực từ nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 250 - 500 mm, có nơi trên 600 mm; khu vực bắc Hà Tĩnh và Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ xảy ra nhiều ngày mưa rào và giông, trong đó có ngày có mưa vừa, mưa to diện rộng. Một số trạm ghi nhận được giá trị lượng mưa cao nhất ngày và tháng vượt giá trị lịch sử tại 2 khu vực này.

Về tổng lượng mưa cơ quan khí tượng đánh giá, khu vực ven biển Đông Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa và Nam bộ thấp hơn từ 20 - 60% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các khu vực còn lại trên cả nước phổ biến cao hơn từ 20 - 50% so với trung bình nhiều năm, đặc biệt khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng cao hơn từ 300 - 600%.

Lượng mưa ngày vượt kỷ lục trong tháng 6 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tổng lượng mưa tháng 6 ở các địa phương vượt kỷ lục ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đặc biệt, thống kê của cơ quan khí tượng cho thấy, miền Bắc trải qua tháng 6 với lượng mưa bất thường với hơn 20 ngày mưa, trong khi tháng 6.2024 số ngày mưa là 12, năm 2023 là 13. Đợt mưa dài nhất lên đến 8 ngày (3 - 10.6).

Cạnh đó, lượng mưa tại nhiều tỉnh trong ngày và trong tháng 6 cũng vượt giá trị lịch sử hàng chục năm. Cụ thể, tại Lục Yên (Lào Cai) ngày 25.6 ghi nhận lượng mưa cao nhất ngày là 291,7 mm, vượt giá trị lịch sử năm 1984; tổng lượng mưa trong tháng 6 tại Thái Nguyên là 988,1 mm, vượt giá trị lịch sử năm 1979; tổng lượng mưa tháng 6 tại Lạng Sơn là 441,8 mm vượt giá trị lịch sử năm 1978...

Dự báo, trong tháng 7, khu vực miền Bắc, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng; khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa giông.