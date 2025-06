Miền Bắc mưa lớn dồn dập, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất lan rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 8.6 và rạng sáng 9.6, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực vùng núi và trung du miền Bắc và Bắc Trung bộ.

Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét ở nhiều tỉnh Bắc bộ sau nhiều ngày mưa lớn liên tiếp ẢNH: P.H

Tại Tuyên Quang, lượng mưa đo được từ 00 giờ đến 2 giờ tại Phù Lưu là 75,8 mm; Yên Lâm 60,4 mm…

Trước đó, từ 20 giờ đến 23 giờ đêm 8.6, các tỉnh Hòa Bình và Nghệ An đã có mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to. Lượng mưa đo trong 3 giờ tại Tân Pheo (Hòa Bình) là 54,4 mm; Nhôn Mai (Nghệ An) 52,2 mm…

Trong đêm 8.6 và rạng sáng 9.6, nhiều khu vực vùng núi phía bắc tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 22 giờ ngày 8.6 đến 3 giờ ngày 9.6 có nơi trên 70 mm như Phúc Lợi (Yên Bái) 114,2 mm; Vĩ Thượng (Hà Giang) 72,4 mm.

Dự báo thời tiết sáng nay 9.6, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa giông, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Từ chiều tối 9.6 đến sáng 10.6, vùng núi và trung du miền Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 30 - 70 mm, một số nơi nơi trên 180 mm.

Khu vực đồng bằng miền Bắc và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Do ảnh hưởng nhiều đợt mưa lớn liên tục xảy ra những ngày vừa qua khiến phạm vi cảnh báo sạt lở đất, lũ quét tiếp tục lan rộng khắp các tỉnh vùng núi và trung du miền Bắc, khu vực Bắc Trung bộ.

Rà soát vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ quét sau mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày hôm nay 9.6, nhiều khu vực tại Hòa Bình, Nghệ An, Tuyên Quang có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cụ thể, tỉnh Hòa Bình nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Cao Phong, Tân Lạc và TP.Hòa Bình.

Tỉnh Nghệ An có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Tân Kỳ, Thanh Chương.

Tỉnh Tuyên Quang nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: Hàm Yên, Lâm Bình, Chiêm Hóa, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn và TP.Tuyên Quang.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo chính quyền địa phương trên địa bàn được cảnh báo chủ động khơi thông dòng chảy, thường xuyên rà soát để kịp thời phát hiện vị trí xung yếu có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong những ngày có mưa lớn; sẵn sàng biện pháp ứng phó, phòng tránh giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.