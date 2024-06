Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm qua 4.6 đến sáng nay 5.6, ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Theo thống kê, từ 19 giờ ngày 4.6 đến 8 giờ ngày 5.6, có nơi mưa trên 150 mm như: Bản Quan (Lào Cai) 271,6 mm, Bản Giang (Lai Châu) 213,6 mm, Xuân Minh (Hà Giang) 178,6 mm, Lòng Dinh (Quảng Ninh) 156,4 mm, Gia Phú (Lào Cai) 154,8 mm...

Miền Bắc mưa lớn kèm giông sét do ảnh hưởng của không khí lạnh TUẤN MINH

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ngoài các địa điểm trên, thủ đô Hà Nội rạng sáng nay xuất hiện mưa lớn, nhiều điểm trên 100 mm như Quan Hoa (Q.Cầu Giấy), Q.Nam Từ Liêm...

Theo ông Tuấn, nguyên nhân của đợt mưa lớn này là ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc bộ bị nén bởi vùng không khí lạnh từ phía bắc.

Đây là nguyên nhân gây ra đặc trưng của thời tiết miền Bắc thời kỳ tháng 6. Trong mưa kèm theo giông, lốc sét và mưa đá.

"Trong thời gian tới, khối không khí lạnh từ phía bắc suy yếu nên mưa lớn sẽ không còn như đêm qua và sáng nay nhưng cần đề phòng giông, lốc, sét và mưa đá. Mưa lớn sẽ giảm dần và chỉ còn cục bộ từ 7 - 9.6", ông Tuấn nói.

Theo dự báo, từ ngày 5.6 đến đêm 6.6, ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 100 mm, có nơi trên 200 mm.

Tại Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.