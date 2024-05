Miền Bắc mưa rất lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua 14.5 và sáng sớm nay 15.5, ở khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14.5 đến 8 giờ ngày 15.5 có nơi trên 50 mm như Tân Trịnh (Hà Giang) 97,2 mm, Phố Lu (Lào Cai) 78,4 mm, Mường Lèo (Sơn La) 58,2 mm, Quảng Lâm (Quảng Ninh) 106,4 mm...

Miền Bắc mưa rất lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở miền núi CTV

Dự báo, từ chiều tối 15.5 - 16.5, Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm. Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Ngoài ra, chiều và tối 15.5, ở Tây nguyên, Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tại các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng và Hà Giang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong 3 - 6 giờ nữa, các tỉnh này tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Xem nhanh 12h ngày 15.5: Dự báo thời tiết

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện: Mường Ảng, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo (Điện Biên); Mèo Vạc, Yên Minh, Xín Mần (Hà Giang); Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình (Cao Bằng).

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết, thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, đảm bảo an toàn cho người dân khi có tình huống xảy ra.