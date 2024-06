Ngày 24.6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở khu vực Bắc bộ, Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, có nơi có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23.6 - 8 giờ ngày 24.6 có nơi trên 80 mm, như Xuân Minh (Hà Giang) 285,2 mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 87,2 mm, Thạch Yên (Hòa Bình) 99,2 mm, Quan Hoa (Hà Nội) 91,8 mm, Châu Cường (Nghệ An) 99 mm.

Miền Bắc mưa rất lớn từ chiều nay, đề phòng ngập ở đô thị ĐÌNH HUY

Dự báo, từ chiều tối nay đến 26.6, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở Bắc bộ từ 50 - 120 mm, có nơi trên 200 mm; ở Bắc Trung bộ từ 30 - 70 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngoài ra, chiều và tối cùng ngày, khu vực Trung Trung bộ, Tây nguyên, Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Theo dự báo, từ chiều và đêm 26.6, mưa lớn ở khu vực Bắc bộ có khả năng giảm dần. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem nhanh 12h ngày 24.6: Dự báo thời tiết

Cũng trong ngày 24.6, ở khu vực vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và giông.

Trong 24 giờ tới, vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - cấp 7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 m.

Trước diễn biến của mưa lớn, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Nội dung yêu cầu các tỉnh, thành phố thuộc 2 khu vực này theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo; thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình cấp tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại.