Miền Bắc nắng mưa thất thường, miền Nam đón 9 ngày mưa giông liên tiếp

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 27.5, Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Sơn Hòa (Phú Yên) 39,2 độ C, Tuy Hòa (Phú Yên) 39,5 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 55%.

Khu vực Bắc bộ và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Bắc Mê (Hà Giang) 37,1 độ C, Bảo Lạc (Cao Bằng) 37,6 độ C, Láng (Hà Nội) 38 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 37,2 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai) 37,2 độ C... Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Sang ngày 28.5, nắng nóng thu hẹp lại chỉ còn xuất hiện ở đồng bằng Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Cũng trong sáng 28.5, một số nơi ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa có nơi trên 50 mm. Dự báo, chiều và tối cùng ngày, Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, có nơi có mưa to đến rất to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 80 mm.

Dự báo xa hơn về thời tiết trong những ngày tới, cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày 28 - 30.5, khu vực Bắc bộ chiều tối và đêm có mưa có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung ở khu vực vùng núi và trung du); ngày có mưa rào và giông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Từ ngày 30 - 31.5, khu vực này có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực Trung bộ từ ngày 2 - 4.6, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, Tây nguyên và Nam bộ từ đêm 30.5 - 7.6, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.