Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau đợ không khí lạnh tăng cường, từ ngày 25.3, nền nhiệt tại miền Bắc tăng nhanh. Từ 25 - 28.3, nhiều nơi ở khu vực này sáng sớm trời lạnh, có sương mù, nhưng trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng; riêng Tây Bắc bộ khoảng ngày 26 - 28.3 có nắng nóng diện rộng.

Miền Bắc rét 13 độ C cuối tháng 3 ẢNH: ĐÌNH HUY

Cùng thời gian này, Bắc và Trung Trung bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng vùng núi phía tây từ Thanh Hóa - Huế từ 26 - 28.3 khả năng có nắng nóng diện rộng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng Tây nguyên và Nam bộ có nơi nắng nóng.

Từ khoảng đêm 28 - 29.3, miền Bắc chuyển rét do đón đợt không khí lạnh từ phía bắc, nền nhiệt giảm hơn 10 độ C. Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng giảm khoảng 9 - 14 độ C. Ngày 27.3, nhiệt độ cao nhất tại 2 tỉnh này là 33 độ C nhưng sang ngày 29.3 chỉ còn 20 độ, ngày 30.3 còn 19 độ C, nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 - 14 độ C.

Khu vực Hà Nội từ ngày 26 - 28.3, trời nắng, nhiệt độ cao nhất là 32 độ C, sau giảm xuống 21 độ C; nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 độ C.

Các tỉnh Bắc Trung bộ nhiệt độ cao nhất khoảng 21 - 22 độ C, thấp nhất khoảng 17 - 18 độ C.

Chuyên gia khí tượng đánh giá, đợt không khí lạnh cuối tháng 3 ảnh hưởng đến miền Bắc chưa phải bất thường, đây cũng chưa phải "rét nàng Bân". Trong tháng 4, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng yếu dần.

Từ nay đến giữa tháng 4, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở khu vực Tây Bắc Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ sau đó có xu hướng gia tăng dần. Trong thời gian này, nắng nóng tiếp tục xuất hiện diện rộng tại miền Đông Nam bộ và có xu hướng gia tăng ở Tây nguyên và Tây Nam bộ.