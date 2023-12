Miền Bắc rét đậm, đỉnh Mẫu Sơn lạnh 1,2 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 16.12, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc, ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, nơi lạnh nhất là đỉnh Mẫu Sơn.

Băng giá trên đỉnh núi Mẫu Sơn năm 2022 H.H

Trong ngày hôm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung bộ. Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc bộ rét hại. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế trời rét. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 11 - 14 độ C, vùng núi Bắc bộ phổ biến 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 15 - 18 độ C.

Nhiều khu vực có nhiệt độ dưới 10 độ C như Mộc Châu (Sơn La) 8,4 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 5,8 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 7,8 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 9,5 độ C... Nơi lạnh nhất là đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Đêm qua, nhiệt độ tại đây đã xuống mức 1,2 độ C.

Trong khi đó, ở đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ dao động chủ yếu ở mức 10 - 12 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất là H.Hoài Đức với 12,5 độ C; Q.Hà Đông 12,6 độ C; H.Ba Vì 12,8 độ C.

Các chuyên gia nhận định, đây là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên và mạnh nhất của mùa đông năm nay và có thể kéo dài đến ngày 20.12. Cuối tháng 12.2023 có khả năng xảy ra một đợt rét đậm, rét hại tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Sang nửa đầu tháng 1 cũng có thể xuất hiện rét đậm, rét hại nhưng không kéo dài.