Miền Bắc rét ít nhất 6 ngày dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng ngày 7 - 8.2 (từ 28 tháng chạp), khả năng không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường xuống miền Bắc nước ta. Do đó, những ngày tết Nguyên đán Giáp thìn trời sẽ chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Miền Bắc chuyển rét từ 29 đến mùng 5 tết Nguyên đán ĐÌNH HUY

Cụ thể, miền Bắc ngày 8.2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 9.2, có mưa vài nơi, trời chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi 13 - 17 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Từ ngày 11 - 14.2 (từ ngày mùng 2 - 5 tết) có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 2,4 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

Nồm ẩm ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày 8 - 9.2 có mưa, mưa rào rải rác; từ ngày 10.2 có mưa vài nơi. Trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ C, thấp nhất 14 - 17 độ C. Từ ngày 11 - 14.2, có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, thấp nhất 15 - 18 độ C.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế ngày 9 - 14.2 (30 tháng chạp đến mùng 5 tết) có mưa, mưa rào rải rác; từ ngày 14.2 có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, thấp nhất 16 - 19 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 9 - 14.2, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác, từ ngày 14.2 có mưa vài nơi; phía nam ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 24 - 27 độ C, phía nam 28 - 31 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20 - 24 độ C.

Tây nguyên từ ngày 5 - 14.2 (từ 26 tháng chạp - 5 tết) ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, thấp nhất 16 - 20 độ C. Các tỉnh Nam bộ ít mưa, ngày trời nắng; miền Đông Nam bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C.