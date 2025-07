Miền Bắc sắp đón 2 đợt mưa, cảnh báo 3 ngày Hà Nội mưa giông mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm 5 và ngày 6.7, khu vực Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Miền Bắc đón 2 đợt mưa tuần sau, cảnh báo Hà Nội có mưa giông mạnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Đông Bắc bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 33 - 35 độ C.

TP.HCM tối nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to, đêm có mưa rào; ngày nắng; gió tây nam cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

Dự báo xa hơn về thời tiết trên cả nước, cơ quan khí tượng cho biết, khu vực miền Bắc từ ngày 7 - 9.7 ngày nắng, có nơi oi nóng nhẹ; chiều tối và đêm có mưa rào, có thể kèm giông. Từ ngày 9 - 11.7, mưa giông gia tăng, có nơi mưa rất to. Trên các sông nhỏ miền núi phía bắc có thể xuất hiện đợt lũ.

Khu vực miền Trung từ ngày 7.7 có nắng nóng, chiều tối có thể có mưa nhưng không đều.

Tây nguyên và Nam bộ cả tuần sau ngày nắng, chiều tối dễ gặp mưa rào và giông. Có nơi mưa to, cần cảnh giác lốc xoáy và sét.

Thủ đô Hà Nội từ ngày 6 - 7.7 có mưa rào nhẹ, đề phòng giông, lốc. Từ ngày 9 - 11.7, mưa tăng mạnh, có thể mưa to đến rất to.