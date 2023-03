Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời chuyển rét vào cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên hôm nay 9.3, khu vực phía đông Bắc bộ duy trì trạng thái trời nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 - cấp 3.

Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Miền Bắc sẽ đón không khí lạnh vào cuối tuần này ĐÌNH HUY

Trạng thái thời tiết này sẽ duy trì trong một vài ngày tới. Đến ngày 12 - 13.3, miền Bắc nhiều khả năng đón một đợt không khí lạnh, gây mưa rào và giông rải rác, riêng trung du và vùng núi Bắc bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét. Đáng chú ý, đợt không khí lạnh sẽ gây gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển.

Theo nhận định của các chuyên gia dự báo thời tiết, trong tháng 3, nhiệt độ trung bình tại Bắc bộ, bắc và Trung Trung bộ phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 5 - 20 mm.

Cũng trong thời gian này, nắng nóng khả năng xuất hiện nhiều ngày tại khu vực miền Đông Nam bộ và cục bộ ở khu vực Tây Bắc Bắc bộ, vùng núi phía tây các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An từ khoảng nửa cuối tháng 3.

Không khí lạnh sẽ còn hoạt động mạnh trong đầu tháng 3, gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Ngoài ra, đề phòng xuất hiện giông, lốc, mưa đá kèm theo gây tác động đến sản xuất và đời sống của người dân, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc.