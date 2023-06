Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay 7.6, ở khu vực Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6.6 đến 7 giờ ngày 7.6 có nơi trên 70 mm.

Miền Bắc sắp đón mưa giông diện rộng 1 tuần, có nơi trên 200 mm CAO AN BIÊN

Dự báo, từ chiều tối và đêm 8 - 10.6, ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Từ ngày 10 - 16.6, khu vực Bắc bộ có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng; khu vực Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong đợt mưa giông diện rộng này, Hà Nội cũng được cảnh báo có mưa giông. Đặc biệt, trong 2 ngày 10 - 11.6, tại thủ đô diễn ra kỳ thi vào lớp 10 THPT. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 10.6, Hà Nội có mưa vừa và giông, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31 độ C; ngày 11.6 có lúc có mưa rào và giông, nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C.

Chuyên gia thời tiết lưu ý, các phụ huynh đưa con em đến trường thi cần mang theo áo mưa, ô và đến sớm theo giờ quy định của ngành giáo dục để đảm bảo kỳ thi tuyển sinh không bị ảnh hưởng vì thời tiết thay đổi.