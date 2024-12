Miền Bắc sắp đón rét 6 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 2.12, thời tiết miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh. Khu vực phía tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, có nơi rét 6 độ C ẢNH: NGUYÊN QUANG

Khu vực phía đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2 - cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 5 - 6.12, miền Bắc có khả năng đón đợt không khí lạnh rất mạnh khiến nền nhiệt nhiều khu vực giảm hơn 10 độ C. Đây cũng có thể là đợt lạnh nhất ở miền Bắc tính từ đầu mùa đông năm nay.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Lạng Sơn là 6 độ C. Thời điểm được dự báo lạnh nhất là ngày 10.12, khi đó miền Bắc đang chìm sâu trong khối không khí lạnh. Giống như Lạng Sơn, nhiệt độ tại tỉnh Cao Bằng cũng giảm sâu xuống 9 độ C. Ngày lạnh nhất được dự báo là ngày 8 - 11.12.

Tại Hà Nội, nền nhiệt giảm 8 độ C khi không khí lạnh tràn về. Nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô là 16 độ C. Ngày rét nhất được dự báo là ngày 8 - 11.12.

Miền Bắc rét hại vào cuối tháng này

Theo thống kê, trong tháng 11, miền Bắc đã xuất hiện 4 đợt không khí lạnh, trong đó, đợt không khí lạnh cuối tháng đã gây rét cho khu vực miền Bắc và phía bắc miền Trung.

Nhiệt độ thấp nhất ngày ở miền Bắc phổ biến từ 15 - 18 độ C, riêng vùng núi cao nhiệt độ dưới 14 độ C, có nơi dưới 10 độ C như: Pha Đin (Điện Biên) 9,7 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 9 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 9,4 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 9,8 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 7,2 độ C...

Sang tháng 12, không khí lạnh có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện trong khoảng nửa cuối tháng này.