Sáng 1.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, đêm qua tới rạng sáng nay, khu vực miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông, có nơi mưa lớn. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 31.7 đến 8 giờ ngày 1.8 có nơi trên 70 mm như các trạm: Pa Vệ Sử 3 (Lai Châu) 139,4 mm, Bản Qua (Lào Cai) 126,4 mm, Mường Mùn 1 (Điện Biên) 74,1 mm…

Miền Bắc sắp hứng đợt mưa lớn kéo dài 1 tuần ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo, trong ngày và đêm 1.8, miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị, có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm. Riêng vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa có nơi mưa to trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100 mm/3 giờ).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt mưa giông, mưa lớn cục bộ này ở khu vực miền Bắc và Thanh Hóa khả năng sẽ kéo dài đến ngày 7.8, sau đó giảm dần.

Cũng trong tuần đầu tiên của tháng 8, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông vài nơi; từ ngày 4 - 5.8 khu vực này có mưa lớn cục bộ vào chiều tối.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Điện Biên do mưa lớn

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng phát tin cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên và mưa giông sóng lớn trên biển.

Theo đó, trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các xã, phường: Mường Tùng, Mường Lay, Mường Mùn, Nà Tấu.

Trong khi đó, khu vực vịnh Bắc bộ, vịnh Thái Lan, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) đang có mưa rào và giông rải rác. Trong ngày và đêm 1.8, các vùng biển tiếp tục có mưa rào và giông. Trong mưa giông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - cấp 8, sóng biển cao trên 2 m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của siêu bão Dolphin, từ ngày 6 - 7.8, vùng biển bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6 - cấp 7, sóng biển cao từ 2 - 4 m.