Miền Bắc sẽ có 5 ngày mưa giông, dập tắt nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 6.6, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C. Một số nơi ghi nhận nhiệt độ nắng nóng cao hơn như: Tương Dương (Nghệ An) 37,3 độ C; tại Đông Hà (Quảng Trị) 37,9 độ C…

Miền Bắc nắng nóng 2 ngày cuối tuần, sau đó có mưa giông trong nhiều ngày tới ẢNH: TUẤN MINH

Các tỉnh miền Bắc có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C. Riêng khu vực sông Mã (Sơn La) ghi nhận xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 38 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 7.6 đến ngày 8.6, đồng bằng, trung du miền Bắc tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Nắng nóng sẽ kết thúc từ ngày 9.6.

Dự báo từ đêm 8.6 đến sáng 10.6, miền Bắc có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to. Từ ngày 10 - 13.6, thời tiết miền Bắc ban ngày trời nắng, tối và đêm có mưa giông rải rác. Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 9 - 11.6, trên thượng lưu các sông ở miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay 7.6 đến ngày 9.6, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C. Dự báo từ ngày 10.6, nắng nóng ở Trung bộ sẽ dịu dần.

Dự báo sẽ có nắng nóng khốc liệt

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định mùa hè năm nay nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn ở miền Bắc và miền Trung.

Các đợt nắng nóng xảy ra với tần suất, cường độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, tức là không quá bất thường nếu xét trên bình diện tổng thể.

Tuy nhiên, ông Hưởng cho rằng, trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu liên tục lập kỷ lục, nguy cơ xuất hiện những đợt nắng nóng cục bộ, gay gắt và kéo dài vẫn ở mức cao.

"Trong các tháng cao điểm mùa hè năm nay, nước ta vẫn có khả năng xuất hiện những đợt nắng nóng khốc liệt, nhiệt độ từ 40 - 42 độ C và cũng không loại trừ khả năng nhiệt độ nắng nóng vượt ngưỡng lịch sử như từng xảy ra những năm trước đây", ông Hưởng nói.