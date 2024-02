Miền Bắc thay đổi thời tiết liên tục trong 5 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 19 - 22.2, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 - 33 độ C.

Đáng chú ý, khu vực Tây Bắc bộ và phía tây của Bắc Trung bộ từ 20 - 22.2 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trong đợt nắng nóng cục bộ này, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội có thể cao nhất vào ngày 21.2, khoảng 33 độ C.

Đến khoảng 23 - 24.2, một đợt không khí lạnh ở phía bắc có thể tràn xuống nước ta khiến miền Bắc có mưa rào rải rác. Từ ngày 24.2, trời chuyển rét, nhiệt độ giảm từ 6 - 8 độ C so với những ngày trước. Khu vực Bắc Trung bộ khoảng ngày 24.2 có thể xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, trời chuyển rét.

Trong đợt không khí lạnh này, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm sâu, trời rét. Trong đó, ngày 23.2 nhiệt độ dao động từ 22 - 24 độ C, ngày 24.2 từ 18 - 23 độ C, ngày 25.2 từ 19 - 23 độ C.

Cơ quan khí tượng cho hay, hiện tượng El Nino còn duy trì đến tháng 4 tới, với xác suất trên 90%, sau đó El Nino suy yếu và có khoảng 60% cơ hội chuyển sang pha trung tính trong giai đoạn từ tháng 5 - tháng 7, khoảng 50 - 60% khả năng chuyển sang La Nina vào cuối năm 2024.

Nếu kịch bản này xảy ra, nắng nóng tại Nam bộ, tây bắc Bắc bộ và Trung bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó, nắng nóng diện rộng tại miền Đông Nam bộ sẽ bắt đầu từ nửa cuối tháng 2 và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây trong tháng 3, tháng 4 đến nửa đầu tháng 5.

Từ tháng 3 - tháng 5, trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 0,5 - 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm.