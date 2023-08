Miền Bắc tiếp tục có mưa lớn đến hết tuần này

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 8.8, ở khu vực phía Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0 - 14 giờ cùng ngày có nơi trên 90 mm như: Chung Chải (Điện Biên) 133,4 mm, Tà Tổng (Lai Châu) 129,6 mm, Mường Nhé (Điện Biên) 103,2 mm, Gia Phú (Lào Cai) 94,6 mm, Hoàng Khai (Tuyên Quang) 93,6 mm... Miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa lớn đến hết tuần này

Dự báo, chiều tối và đêm 8.8, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm; các nơi khác ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa giông kèm mưa lớn cục bộ ở khu vực vùng núi Bắc bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11 - 12.8.

Dự báo xa hơn về thời tiết từ ngày 8 - 16.8, cơ quan khí tượng nhận định, các tỉnh Bắc bộ ngày 9 - 10.8 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ 11 - 13.8 có khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Khu vực từ Quảng Trị - Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; khu vực Tây nguyên chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông; khu vực Nam bộ từ khoảng ngày 12.8 có mưa rào và giông rải rác.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 6 tỉnh miền núi

Trong 6 giờ qua (từ 9 - 15 giờ ngày 8.8) tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên, Bắc Kạn, Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to như: Lâm Thượng (Yên Bái) 65 mm, Đức Hạnh (Cao Bằng) 57,5 mm, Mường Phăng (Điện Biên) 50 mm.

Trong 6 giờ tới, tại khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực các tỉnh trên.

Cụ thể, các huyện được cảnh báo là Văn Bàn (Lào Cai); Lục Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Căng Chải (Yên Bái); Nậm Pồ, Mường Nhé (Điện Biên); Cao Lộc (Lạng Sơn); Yên Lập, Tam Nông, Lâm Thao, Hạ Hòa (Phú Thọ); Bạch Thông, Ngân Sơn, Chợ Đồn (Bắc Kạn).