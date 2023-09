'Miễn dịch không gian mạng' trong ứng dụng IoT

Hiện nay, số lượng thiết bị IoT tăng theo cấp số nhân, việc cài đặt các công cụ bảo vệ cần cập nhật thường xuyên trên mỗi thiết bị sẽ tốn nhiều thời gian và tài nguyên. Vấn đề còn phức tạp hơn do nhiều thiết bị trong số này không có khả năng xử lý cho các công cụ bổ sung về an ninh mạng như phần mềm chống virus.



Tại Việt Nam đang diễn ra xu hướng siêu kết nối phát triển nhanh chóng. Báo cáo của Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gia n mạng Việt Nam (VNCERT) cho thấy sự gia tăng đáng kể các sự cố mạng nhắm vào thiết bị IoT trong những năm qua. Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) dự báo các cuộc tấn công vào thiết bị IoT sẽ là một trong bốn xu hướng tấn công mạng chính từ đầu năm 2022.

Bà Genie Gan cho rằng hệ thống IoT tồn tại nhiều điểm dễ bị tổn thương mà tội phạm mạng có thể tấn công CTV

Sáng 12.9 tại Hà Nội, Cục An toàn thông tin đã phối hợp cùng công ty an ninh mạng toàn cầu Kaspersky tổ chức hội thảo với chủ đề "Bảo mật thiết bị IoT bằng Miễn dịch không gian mạng", trong bối cảnh an ninh mạng phức tạp do sự phổ biến của các thiết bị IoT.

Sự phụ thuộc ngày càng tăng vào IoT cùng các lỗ hổng trong nhóm thiết bị này cho thấy sự cần thiết của Miễn dịch không gian mạng (Cyber Immunity) - cách tiếp cận do Kaspersky phát triển - thể hiện phương thức bảo mật theo thiết kế giúp giải quyết các lỗ hổng an ninh mạng trong giai đoạn đầu phát triển phần mềm. Để hiện thực hóa tầm nhìn của Cyber Immunity, Kaspersky đã phát triển hệ điều hành của riêng mình - KasperskyOS.

Genie Gan, Giám đốc khối c hính phủ và Chính s ách công khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản, Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Phi tại Kaspersky, cho biết: "Thiết bị IoT mang đến môi trường an ninh mạng chứa lượng lớn các yếu tố kỹ thuật số khác nhau, trong đó tồn tại nhiều điểm dễ bị tổn thương hơn mà tội phạm mạng có thể tấn công. Chúng tôi tin rằng Miễn dịch không gian mạng cung cấp một mô hình mới về cách thiết kế hệ thống CNTT. Việt Nam, với dân số am hiểu công nghệ và tỷ lệ áp dụng IoT cao, tạo điều kiện hoàn hảo cho các giải pháp này".

Andrey Suvorov, Giám đốc kinh doanh KasperskyOS tại Kaspersky, giải thích Miễn dịch không gian mạng hoạt động bằng cách tách hệ thống CNTT thành các phần riêng biệt và quản lý cách chúng tương tác với nhau. Nhờ đó giúp củng cố các hệ thống kỹ thuật số, dự đoán hoạt động của hệ thống, cắt giảm chi phí liên quan đến phát triển và hỗ trợ giải pháp CNTT an toàn, đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời có thể mở rộng và thu hút sự tham gia của các đối tác cùng tầm nhìn, quan điểm.