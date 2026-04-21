Miễn phí vé rồi, TP.HCM làm gì để kéo người dân ùn ùn đi xe buýt?

Các giải pháp đồng bộ đã được Sở Xây dựng nêu trong Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP.HCM.

27 giải pháp đồng bộ

Sở Xây dựng phân chia 27 giải pháp trong đề án thành từng nhóm, triển khai trong giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, trong nhóm tăng cường VTHKCC, cơ quan quản lý đưa 17 giải pháp phát triển hệ thống, tăng cường tiếp cận, nâng cao tính cạnh tranh của VTHKCC; nâng cao chất lượng đoàn phương tiện và công tác quản lý điều hành, khai thác hệ thống VTHKCC.

Song hành với đó là nhóm giải pháp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông, gồm 3 giải pháp kinh tế, hành chính về thu phí ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố, phân vùng kiểm soát khí thải kết hợp với thu phí ô nhiễm môi trường và kiểm soát hoạt động của xe mô tô và xe gắn máy 2 - 3 bánh.

Các nhóm giải pháp hỗ trợ gồm 7 giải pháp về quản lý quy hoạch đô thị, phát triển nguồn vốn hỗ trợ giao thông công cộng, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý nhu cầu giao thông và trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền.

Cụ thể trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ triển khai chính sách miễn vé xe buýt ngay sau khi HĐND TP thống qua chủ trương. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh mạng lưới tuyến và triển khai tái cấu trúc mạng lưới xe buýt cho khu vực TP.HCM mới.

Sở dự kiến mở mới các tuyến buýt xanh, buýt nhỏ đi sâu vào khu dân cư để kết nối với các khu vực tập trung đông người; tích hợp mạng lưới xe buýt với hệ thống buýt sông, xe đạp công cộng, mạng lưới đường sắt đô thị... tiến tới đảm bảo khoảng cách đi bộ tiếp cận trong khoảng 300 - 500m. Các tuyến xe buýt khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) và tuyến buýt kết nối sân bay Long Thành cũng sẽ được mở rộng cùng các tuyến buýt hoạt động đêm...

Cùng với đó, triển khai các chính sách hỗ trợ giá vé giao thông công cộng trong một số thời điểm, khi di chuyển trong vùng phát thải thấp (LEZ) như chính sách miễn, giảm phí gửi xe cá nhân khi chuyển sang sử dụng giao thông công cộng; miễn, giảm giá vé khi sử dụng liên thông phương tiện xe buýt, đường sắt đô thị, buýt đường thủy; tổ chức các chương trình trúng thường, tích điểm cho hành khách sử dụng giao thông công cộng...

Thành phố cũng sẽ nghiên cứu tổ chức các làn đường ưu tiên cho xe buýt tại các khu vực giao lộ, trục giao thông đủ điều kiện hạ tầng như đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Tất Thành...; tổ chức giao thông ưu tiên cho xe buýt được lưu thông hỗn hợp trong làn sát vỉa hè...

Tăng tốc chuyển đổi giao thông xanh

Bên cạnh nỗ lực cải thiện toàn bộ mạng lưới xe buýt thân thiện với người dân, Sở Xây dựng cũng đã lên kế hoạch chuyển đổi xanh và triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi các phương tiện giao thông sang sử dụng điện, năng lượng xanh. Đơn cử, thành phố sẽ triển khai vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm thành phố, khu vực Cần Giờ, đặc khu Côn Đảo (hạn chế lưu hành xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch đối với các phương tiện giao thông không đạt chuẩn khí thải đi vào).

Cùng với đó, nghiên cứu đề xuất triển khai các biện pháp quản lý, điều tiết việc sử dụng phương tiện cơ giới cả nhân, hạn chế lưu thông một số loại phương tiện trên một số tuyến đường trong khoảng thời gian nhất định bảo đảm phù hợp với năng lực đáp ứng của hạ tầng giao thông và hệ thống giao thông công cộng.

Thành phố cũng sẽ xây dựng các bãi giữ xe (ô tô, xe máy) lắp ghép tại các ga đầu mối (bến xe Miền Đông, bến xe Văn Thánh, bến xe buýt Sài Gòn, bến xe Chợ Lớn, khu vực nhà ga metro)... và khu vực của ngõ thành phố; các nhà giữ xe thông mình trong phạm vi đất công (đất giao thông, công viên) để người dân gửi xe chuyển sang sử dụng giao thông công cộng.

Các giải pháp hỗ trợ đi kèm gồm bổ sung, xây dựng các tiện ích cho người đi bộ như sửa chữa cải tạo vỉa hè, cầu - hầm đi bộ, dân cây xanh, lắp đặt mái che kết nối từ các trạm dừng xe buýt metro vào các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại... tạo không gian thông thoáng khi đi bộ trên các hè phố để người dân tiếp cận thuận lợi khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng.

Các trạm xe đạp công cộng/xe đạp điện công cộng cũng sẽ được mở rộng tại các nhà ga metro, điểm dừng xe buýt, bến xe, khu vực công sở, trường học, khu vực trung tâm thành phố; xây dựng làn đường dành riêng cho xe đạp (dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kênh Tàu Hũ - Bến Nghé, đường Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Võ Nguyên Giáp...; triển khai các tuyến phố đi bộ khu vực trung tâm thành phố (Đồng Khởi, Lê Lợi, bến Bạch Đằng...) để hạn chế xe cơ giới.



