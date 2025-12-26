



Vào lúc 20 giờ, thứ sáu ngày 26.12.2025, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tư vấn trực tuyến "Miễn phí xét nghiệm viêm gan D, ngăn ngừa xơ gan, ung thư gan - Dự án từ Tâm Anh và Stanford" với sự tham gia của các chuyên gia:

ThS-BS CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân - Trưởng Trung Tâm Viêm Gan và Gan nhiễm mỡ

BS CKI Nguyễn Thanh Huyền Vân - Bác sĩ Trung tâm Viêm gan và Gan nhiễm mỡ

ThS-BS Nguyễn Thị Ngọc Bích - Bác sĩ Trung tâm Viêm gan và Gan nhiễm mỡ

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, gọi hotline 028.7102.6789 - 093.180.6858 (Tâm Anh TP.HCM)/ 028 7102 6789 - 093 180 6858 (Tâm Anh Q7)/ 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (Tâm Anh Hà Nội) để nhận tư vấn.