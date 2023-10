Miền Tây hứng trận 'mưa kỷ lục' hôm qua, mưa to còn kéo dài thêm 2 ngày

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày và đêm qua trên khu vực có lúc có mưa diện rộng, rải rác mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Số liệu mưa từ 7 giờ sáng ngày 2.10 – 7 giờ sáng ngày 3.10 cho thấy, một số nơi miền Tây đã hứng trận "mưa kỷ lục" trong ngày.



Tại Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu đã xảy ra mưa to diện rộng, rải rác mưa rất to (số điểm mưa to đến rất to gia tăng so với ngày hôm trước). Nhiệt độ ngày và đêm đều giảm so với ngày hôm trước.

Dự báo sang ngày 5.10, mưa ở Nam bộ mới có xu hướng giảm Nhật Thịnh

Cụ thể, lượng mưa đo được tại các trạm ở miền Tây nhiều nơi trên 100 mm (mức mưa rất to). Tại Cà Mau: U Minh 304,6 mm, Thới Bình 240,4 mm, Phú Tân 222,4 mm, Trần Văn Thời 179,6 mm, TP.Cà Mau 143 mm. Trạm An Ninh KV3 (Kiên Giang) 160,4 mm, trạm Gia Rai (Bạc Liêu) 120,8 mm, trạm Ba Xuyên (Sóc Trăng) 103 mm…

Tại TP.HCM, lượng mưa trong 24 giờ tại các trạm cũng ở mức từ mưa to đến rất to như sau: An Phú 134 mm, Củ Chi 104,8 mm, Hóc Môn 102 mm, Phạm Văn Cội 73,2 mm, Nhà Bè 62,1 mm, Thủ Đức 57,2 mm…

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ giải thích, nguyên nhân của trận mưa hôm qua ở TP.HCM, miền Tây là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng nhiễu động trên vùng biển phía đông của Nam Trung bộ và Nam bộ đang có xu hướng di chuyển vào đất liền.

Dự báo tháng 10 có thể còn vài đợt mưa lớn ở Nam bộ Nhật Thịnh

"Lượng mưa ở Cà Mau từ 200 – 300 mm là rất cao, có thể lượng mưa 1 ngày đó bằng tổng lượng mưa cả tháng như thông thường. Ở Nam bộ, nếu mưa từ 150 – 200 mm trong 24 giờ đã là rất lớn. Tháng 10 này còn có thể vài đợt mưa lớn nữa", ông Quyết thông tin.

Nhiều nơi mưa to vào chiều tối

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, sáng nay, cả khu vực nhiều mây, có lúc giảm mây, nắng yếu gián đoạn, có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ lúc 8 giờ trên toàn khu vực ít thay đổi, một vài nơi giảm nhẹ khoảng 1oC.

Thời tiết TP.HCM sáng nay nhiều mây, có lúc giảm mây, nắng yếu gián đoạn, có mưa vài nơi. Nhiệt độ lúc 8 giờ là 26oC, độ ẩm 100%, gió tây tây nam 3 m/giây.

Hôm nay, rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ tiếp tục duy trì. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình. Vùng hội tụ gió trên cao di chuyển sang phía tây.

Mưa to thường xảy ra vào buổi chiều tối Nhật Thịnh

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay nhiều mây, buổi trưa có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, trời có lúc có mưa rào vài nơi, từ chiều đến tối mưa tăng lên nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to.

Do vùng hội tụ gió di chuyển sang phía tây nên số điểm mưa to đến rất to sẽ giảm so với ngày hôm qua, vùng mưa to chủ yếu tập trung ở miền Tây và các tỉnh phía bắc Đông Nam bộ như: Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, khu vực phía bắc của TP.HCM. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30oC.

Từ 48 – 72 giờ tới, rãnh áp thấp nâng nhẹ trục lên phía bắc qua Nam Trung bộ và nam Tây nguyên, vùng hội tụ gió tiếp tục di chuyển sang phía vịnh Thái Lan rồi suy yếu và tan dần đi. Gió mùa tây nam có cường độ trung bình.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 – 72 giờ tới nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Trưa chiều đến tối mưa vẫn xảy ra nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to, vùng mưa nhiều tập trung ở các tỉnh miền Tây.

Trong cơn giông người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven sông, đô thị. Sang ngày 5.10, xu hướng mưa sẽ giảm, nhiệt độ tăng trở lại, trong ngày có nắng nhiều hơn.