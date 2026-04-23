Miền Tây sắp có thêm cao tốc hơn 69.000 tỉ đồng từ TP.HCM đến Sóc Trăng cũ

Chuẩn bị đầu tư cao tốc 150 km vốn 69.000 tỉ đồng

Chiều 23.4, tại Vĩnh Long, lãnh đạo UBND các tỉnh thành Vĩnh Long, Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP.HCM đã có buổi trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan đến phương án đầu tư tuyến cao tốc CT.33 dài khoảng 150 km, nối từ TP.HCM đến tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Lãnh đạo các tỉnh thành thảo luận các phương án xây dựng cao tốc CT.33 ẢNH: NAM LONG

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày nhiều phương án. Dự kiến, tuyến cao tốc CT.33 có điểm đầu tại km 0+000, kết nối tại km16+000 của cao tốc Bến Lức - Long Thành ở xã Hưng Long, TP.HCM. Điểm cuối tại km 154+000, kết nối tại km145+000 của cao tốc CT 34 (Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng) thuộc xã Liên Tú, TP.Cần Thơ.

Trong đó, đoạn qua phường Trà Vinh (từ km 71+000 đến km 108+000) điều chỉnh tuyến sang bên trái, điểm xa nhất khoảng 3,5 km để tránh khu dân cư nhằm giảm kinh phí giải phóng mặt bằng. Tuyến được tổ chức đảm bảo kết nối liên tục, phù hợp với điều kiện thực tế khu vực và khả năng khai thác trong từng giai đoạn.

Hướng tuyến cơ bản bám theo hành lang QL60, QL57C và các trục giao thông hiện hữu, đồng thời tận dụng các vị trí vượt sông lớn như cầu Rạch Miễu 2 và cầu Đại Ngãi. Thông qua QL57C, cầu Rạch Miễu 2 và QL60 và nhánh nối Thân Cửu Nghĩa để kết nối với tuyến cao tốc CT 01. Một số đoạn tuyến được đầu tư mới theo quy mô cao tốc tại các khu vực có nhu cầu vận tải cao, trong khi các đoạn còn lại khai thác chung với quốc lộ hiện hữu nhằm đảm bảo tính liên tục của tuyến.

Biểu đồ phương án xây dựng cao tốc CT.33 ẢNH: NAM LONG

Theo phương án này, dự án sẽ được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, chiều dài tuyến chính khoảng 73,2 km (địa bàn Vĩnh Long khoảng 53,2 km; địa bàn TP.Cần Thơ khoảng 20 km) và đầu tư mở rộng 12,8 km quốc lộ, tổng mức đầu tư (chưa bao gồm lãi vay) là 29.271 tỉ đồng. Giai đoạn 2, chiều dài tuyến chính khoảng 77,6 km để hoàn thiện tuyến cao tốc CT.33, tổng mức đầu tư (chưa bao gồm lãi vay) là 39.828 tỉ đồng.

Thống nhất giao tỉnh Vĩnh Long tổ chức thực hiện

Tại hội nghị, đại diện UBND tỉnh Tây Ninh thống nhất đề xuất hướng, tuyến và phương án đầu tư của tỉnh Vĩnh Long. Đại diện tỉnh Đồng Tháp cũng cơ bản thống nhất, nhưng đề xuất nghiên cứu điều chỉnh tuyến qua địa bàn, đồng thời nghiên cứu tại khu vực ngã ba Đồng Tâm, tránh lưu lượng phương tiện lớn đi qua, gây xung đột và ùn tắc cục bộ...

Đại diện UBND TP.Cần Thơ cơ bản thống nhất phương án nhưng đề nghị nghiên cứu sử dụng hạ tầng hiện có trên địa bàn thành phố như cầu Đại Ngãi và xây cầu cạn đoạn qua Cù lao Dung...

Đại diện các tỉnh thống nhất giao tỉnh Vĩnh Long là cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện giai đoạn 1 của dự án. Đồng thời trình cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng tuyến cao tốc CT.33, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Quy mô cao tốc hoàn thiện 4 làn xe với bề rộng nền đường 24,75 m. Tiến trình đầu tư xây dựng tuyến cao tốc CT.33 thực hiện 2 giai đoạn, giai đoạn 1 hoàn thành trước năm 2030 và giai đoạn 2 đầu tư sau năm 2030.

Việc sớm đầu tư xây dựng tuyến cao tốc CT.33 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho liên kết vùng, nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống hạ tầng giao thông ẢNH: NAM LONG

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, việc sớm đầu tư xây dựng tuyến cao tốc CT.33 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho liên kết vùng; nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống hạ tầng giao thông, giúp cho giao thương hàng hóa và đi lại của người dân được dễ dàng; góp phần giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, du lịch; từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu vực, mở ra không gian phát triển mới, hình thành các hành lang kinh tế, các khu đô thị, khu dịch vụ, logistics dọc tuyến.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh có thông báo về việc đề xuất xây dựng tuyến cao tốc CT.33 (TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng). Bộ Xây dựng ủng hộ kiến nghị của tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, theo quy hoạch được duyệt, tiến trình đầu tư tuyến cao tốc CT.33 sau năm 2030. Để có thể triển khai trước năm 2030 như kiến nghị, đề nghị tỉnh nghiên cứu, đề xuất huy động các nguồn lực đầu tư, trong đó có nguồn vốn đầu tư công hoặc làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm... Trên cơ sở đó phối hợp với Bộ Xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Trong quá trình nghiên cứu, đề nghị Vĩnh Long và các tỉnh, thành liên quan chủ động rà soát vị trí, hướng tuyến cao tốc CT.33 cho phù hợp điều kiện và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tăng cường kết nối với kết cấu hạ tầng giao thông hiện hữu gồm các cầu Rạch Miễu, Hàm Luông, Cổ Chiên, Đại Ngãi trên quốc lộ 60 để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm nguồn vốn đầu tư trong điều kiện nguồn lực còn khó khăn.



