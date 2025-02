Miền Tây xâm nhập mặn sâu 50 km, TP.HCM đến 72km

Trong tuần này, các tỉnh thành Nam bộ đón đợt xâm nhập mặn sâu theo kỳ triều cường rằm tháng giêng. Mức độ rủi ro thiên tai cấp từ cấp độ 2 - 3. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết: Ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long, mực nước trên sông MeKong qua trạm Kratie (Campuchia) xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2024 và trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, dung tích nước tại biển Hồ lại nhỏ hơn trung bình nhiều năm khoảng 1,7 tỉ mét khối.



Tuần này, các tỉnh miền Tây đón đợt mặn xâm nhập sâu vào các nhánh sông theo kỳ triều cường rằm tháng giêng NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC NAM BỘ

Trong khi đó, tại vùng cửa sông thủy triều vùng hạ lưu các sông miền Tây Nam bộ lên nhanh đưa xâm nhập mặn sâu vào các nhánh sông từ đầu tuần này và đạt đỉnh từ giữa đến cuối tuần. Độ mặn lớn nhất tại các trạm xuất hiện vào đầu tuần, ở mức lớn hơn cùng kỳ năm 2024 và trung bình nhiều năm; riêng nhánh sông Vàm Cỏ, sông Cổ Chiên ở mức nhỏ hơn so với năm ngoái.

Tại hầu hết các trạm đo, độ mặn cao nhất trong đợt này xuất hiện vào giữa tuần, có một số trạm xuất hiện vào cuối tuần. Khoảng cách chịu ảnh hưởng của ranh mặn 4‰ tính từ cửa sông Tiền khoảng 45 - 50 km và sông Hậu khoảng 35 - 40 km. Mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở cấp độ 2.

Không chỉ ĐBSCL mà tại TP.HCM nước mặn cũng theo triều cường (khả năng mực nước đạt báo động 2) xâm nhập sâu vào các nhánh sông. Khoảng cách chịu ảnh hưởng của ranh mặn 4‰ tính từ cửa sông chính khoảng 71 - 72 km. Độ mặn lớn nhất tại hầu hết các trạm xuất hiện từ đầu tuần ở mức xấp xỉ và nhỏ hơn so với cùng kỳ năm 2024 nhưng lớn hơn so với trung bình nhiều năm. Mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở TP.HCM ở cấp độ 3.