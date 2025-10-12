Miễn thuế đất, giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp, cá nhân ảnh hưởng bão lũ

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có Công văn số 4328/CT-CS hướng dẫn các giải pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị tổn thất do bão số 10 (Bualoi), số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão.

Hộ kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai được giảm thuế thu nhập cá nhân tương ứng mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo đó, người nộp thuế được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong trường hợp gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng, giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất trên 50% giá tính thuế.

Người nộp thuế được giảm 50% số thuế phải nộp nếu gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng, giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20 - 50% giá tính thuế.

Việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với trường hợp người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối mà bị thiên tai, hỏa hoạn như sau:

Trường hợp người thuê đất là tổ chức thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 3 năm trở lên thì xác định số tiền thuê đất được miễn, giảm theo tỷ lệ (%) thiệt hại.

Trường hợp tỷ lệ thiệt hại dưới 40%, được xét giảm tiền thuê đất 40% đối với năm bị thiệt hại; tỷ lệ thiệt hại từ 40% trở lên thì được miễn tiền thuê đối với năm bị thiệt hại.

Việc giảm tiền thuê đất đối với trường hợp người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh (trừ dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối) nhưng phải tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bị thiên tai, hỏa hoạn hoặc do tai nạn bất khả kháng được thực hiện như sau:

Thời gian được giảm tiền thuê đất là thời gian tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh theo xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký đầu tư hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ xác định thời gian tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Số tiền thuê đất được giảm được xác định bằng 50% số tiền thuê đất phải nộp của thời gian được giảm tiền thuê đất theo quy định.

Giảm thuế thu nhập cá nhân cho hộ kinh doanh ra sao?

Theo Cục Thuế, căn cứ các quy định hiện hành, trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do thiên tai, hộ, cá nhân kinh doanh được giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên như sau:

Mức thuế thu nhập cá nhân được giảm tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Mức thuế tiêu thụ đặc biệt được giảm được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có).

Mức thuế tài nguyên được giảm tương ứng số tài nguyên bị tổn thất; trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau.

Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ giảm thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong thời hạn 30 - 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế quyết định miễn, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản lý do không thuộc diện được giảm thuế.

Xem toàn bộ nội dung công văn



