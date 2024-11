Miền Trung mưa lớn dồn dập, Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay 26.11, ở khu vực miền Trung có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25.11 - 8 giờ ngày 26.11 có nơi trên 100 mm như: Kỳ Sơn (Hà Tĩnh) 128 mm, Đồng Tâm (Quảng Bình) 131,8 mm, Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 175,2 mm.

Miền Trung đang mưa rất lớn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dự báo, từ ngày 26 - 27.11, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm; riêng Thừa Thiên - Huế từ 150 - 250 mm, có nơi trên 500 mm.

Khu vực Quảng Nam và Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70 - 150 mm, có nơi trên 300 mm.

Các tỉnh Bình Định, Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày và đêm 28.11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1; riêng Thừa Thiên - Huế cấp 2.

Thủ tướng yêu cầu ứng phó mưa lũ ở miền Trung

Để chủ động ứng phó mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và các bộ liên quan tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo ứng phó với gió mạnh trên biển, mưa lũ. Đồng thời, khắc phục nhanh nhất hậu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư, nhất là người già, trẻ em, phụ nữ, các đối tượng yếu thế ra khỏi các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, khu vực bị sạt lở hoặc nguy cơ sạt lở; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập, sẵn sàng sơ tán dân khi có tình huống.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng huy động thiết bị bay không người lái hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa. Bộ Công an chỉ đạo triển khai lực lượng phân luồng, chỉ đạo lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẵn sàng triển khai hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn.