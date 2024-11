Miền Trung mưa lớn hết tháng 11, miền Bắc rét đậm, rét hại tháng 12

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng 26.11, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Đông Bắc bộ. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở miền Bắc và Trung Trung bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - cấp 4, vùng ven biển cấp 4 - cấp 5.

Miền Bắc sẽ rét đậm rét hại trong tháng 12 ẢNH: NGUYÊN QUANG

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét với nhiệt độ phổ biến từ 16 - 18 độ C, vùng núi 12 - 14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Riêng thủ đô Hà Nội có mưa rải rác; trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 18 độ C.

Không khí lạnh cũng khiến vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 - 3,5 m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh, sóng cao từ 3 - 5 m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, ngoài rét diện rộng, không khí lạnh cũng gây ra đợt mưa lớn từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Trong đó, vùng trọng tâm mưa là Quảng Bình, Quảng Trị với lượng mưa từ 200 - 300 mm, Thừa Thiên - Huế trên 500 mm.

Đặc biệt, với tác động của không khí lạnh nên từ nay đến đầu tháng 12, miền Trung tiếp tục có mưa to đến rất to, khả năng lũ quét và sạt lở đất ở khu vực này rất cao.

Ông Hưởng thông tin thêm, sang tháng 12, tần suất không khí lạnh xuất hiện và tác động mạnh hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện trong giai đoạn nửa cuối tháng 12. Trong khi đó, khu vực miền Trung tiếp tục xảy ra mưa lớn do không khí lạnh tương tác với địa hình và kết hợp với đới gió đông.