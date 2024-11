Miền Trung mưa trên 500 mm, miền Bắc rét đậm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 3 - 5.11, ở khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm; riêng khu vực Hà Tĩnh đến Đà Nẵng lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Miền Bắc đón đợt rét đậm đầu tiên mùa đông năm nay ẢNH: ĐÌNH HUY

Từ ngày 6.11, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định. Mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau ngày 10.11, mưa lớn ở miền Trung còn có diễn biến phức tạp với khả năng xuất hiện 2 - 3 đợt mưa lớn, trong đó nửa đầu tháng 11 tập trung nhiều ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nửa cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tập trung nhiều ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên.

Miền Bắc rét đậm

Hôm nay 1.11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc bộ và một số nơi ở khu vực Bắc Trung bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo, chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - cấp 4.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 19 - 21 độ C, vùng núi 16 - 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, do tác động của không khí lạnh và nhiễu gió đông khiến khu vực miền Bắc từ đêm 4.11 có thể xảy ra đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét; riêng khu vực đông bắc và đồng bằng từ đêm 3 - 5.11 có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 4 - 6.11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; sau đêm và sáng sớm trời rét.