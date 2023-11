Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 12 - 13.11, ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.

Miền Trung sắp hứng đợt mưa cực lớn, có nơi trên 700 mm THANH NIÊN

Từ ngày 13 - 17.11, từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 200 - 500 mm/đợt, có nơi trên 700 mm/đợt.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 12.11, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Từ 12 - 13.11, tại Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1; đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.