Miền Trung, Tây nguyên đang mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở ở 9 tỉnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 13.12 - 13 giờ ngày 14.12), các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị - Phú Yên, Kon Tum và Đắk Lắk, đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Triệu Ái (Quảng Trị) 124,4 mm; Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 276,8 mm; Bà Nà (Đà Nẵng) 645,2 mm; Phước Hiệp (Quảng Nam) 220,6 mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 202,6 mm; Ân Tường (Bình Định) 202 mm ; Sông Hinh 4 (Phú Yên) 129,4 mm...

Miền Trung, Tây nguyên đang mưa rất lớn HUỲNH TUẾ

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cạnh đó, trong 3 - 6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa. Lượng mưa phổ biến từ Quảng Trị - Phú Yên từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm; tỉnh Kon Tum và Đắk Lắk từ 10 - 20 mm, có nơi trên 40 mm.

Vì vậy, nguy cơ xảy ra lũ quét, trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện, thị, thành như: Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, TP.Đông Hà, Triệu Phong, TX.Quảng Trị (Quảng Trị); A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, TP.Huế, TX.Hương Thủy, TX.Hương Trà (Thừa Thiên - Huế); Hòa Vang, Liên Chiểu, Sơn Trà (Đà Nẵng); Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước (Quảng Nam); Ba Tơ, Minh Long, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng (Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, TX.Hoài Nhơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh (Bình Định); Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh (Phú Yên); Đắk Glei, Kon Plông (Kon Tum); Ea Kar, Krông Bông, M'Đrắk (Đắk Lắk).

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, từ ngày 14 - 15.12, từ Quảng Trị - Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50 - 120 mm, có nơi trên 250 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (trên 100 mm/6 giờ).

Ngoài ra, ngày và đêm 14.12, ở khu vực Quảng Bình, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và có nơi có giông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.