Miệt mài nối những bờ vui

K ẾT NỐI NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI

Anh Tuấn chia sẻ bản thân là nhân viên chi trả kiều hối, hằng ngày len lỏi vào vùng sâu, vùng xa. Trên những con đường nông thôn, nhiều lần chứng kiến người dân, học sinh đi qua cầu khỉ chênh vênh, cầu sắt xuống cấp khiến anh ray rứt. Từ đó, anh tự nhủ phải làm gì đó thiết thực để giúp bà con.

Ông Nguyễn Nam Quân, Bí thư xã Long Điền (trái), tặng giấy khen cho anh Tuấn Ảnh: Trần Thanh Phong

Với đặc thù công việc là quen biết nhiều khách hàng, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên gửi tiền về quê hương, anh Tuấn nảy ra ý tưởng vận động kinh phí xây cầu. Giữa năm 2023, khi được một người quen rủ vận động kinh phí xây cầu tại xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, anh mạnh dạn thử sức. May mắn, việc làm thiện nguyện của anh được địa phương đón nhận, tạo thêm động lực để anh kiên trì với hành trình đầy ý nghĩa này.

Bằng sự chân thành, anh Tuấn dần kết nối được nhiều tấm lòng nhân ái. Đến nay, anh đã vận động xây dựng 28 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã Phong Thạnh, Long Điền, An Trạch, Tân Thuận, P.Giá Rai... với tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng. Mỗi cây cầu hoàn thành không chỉ giúp người dân thuận tiện đi lại mà còn mở thêm cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vùng quê còn nhiều khó khăn.

Ông Trương Đức Trọng, Phó chủ tịch HĐND xã Long Điền, cho biết việc anh Tuấn tích cực kết nối, vận động nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây dựng cầu giao thông nông thôn là nghĩa cử rất đáng trân trọng, mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng. Những cây cầu hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại, giao thương hàng hóa thuận lợi, an toàn hơn mà còn tạo điều kiện cho học sinh đến trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Anh Tuấn (bìa trái) cùng các nhà hảo tâm tại lễ khánh thành cầu Thạnh An, xã Long Điền Ảnh: Trần Thanh Phong

Riêng tại xã Long Điền, anh Tuấn đã vận động xây dựng 7 cây cầu với tổng kinh phí gần 1 tỉ đồng. Đây là nguồn lực xã hội hóa rất đáng quý, góp phần giảm áp lực ngân sách, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Địa phương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tấm lòng nhân ái của anh Tuấn và mong muốn có thêm nhiều cá nhân tích cực chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

G IÚP ĐỠ NHỮNG PHẬN ĐỜI KHÓ KHĂN

Trước khi bén duyên vận động xây cầu, anh Tuấn đã thường xuyên đứng ra kêu gọi giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật. Dù gần hay xa, chỉ cần biết có người đang lâm cảnh ngặt nghèo, anh đều tìm cách kết nối các nhà hảo tâm để kịp thời hỗ trợ. Đến nay, anh đã vận động hàng trăm triệu đồng, giúp đỡ khoảng 20 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... Không dừng lại ở đó, mỗi năm, anh Tuấn còn kết nối nhà hảo tâm tặng tập, sách cho học sinh nghèo; tặng quà Trung thu cho trẻ em tại chùa theo lời gửi gắm của một vị sư cô.

Ít ai biết phía sau những việc làm nghĩa tình hôm nay là câu chuyện về tuổi thơ nhiều thiếu thốn của anh Tuấn. Sinh ra trong cảnh nhà không có đất sản xuất, cuộc sống gia đình anh từng rất chật vật. Để nuôi các con khôn lớn, cha anh có thời gian phải đi bán vé số dạo, mẹ bán bánh mì, chắt chiu từng đồng trang trải cuộc sống.

Cầu An Phú, xã Long Điền được xây dựng mới từ nguồn kinh phí do anh Tuấn vận động Ảnh: Trần Thanh Phong

Năm 2001, sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh thi đỗ một trường đại học tại TP.HCM. Thế nhưng, ước mơ giảng đường đành dang dở bởi gia đình không đủ điều kiện kinh tế. Không muốn trở thành gánh nặng cho cha mẹ, anh chọn công việc chạy xe ôm suốt 2 năm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Chính những tháng ngày nếm trải cảnh nghèo khó đã giúp anh hiểu sâu sắc hơn nỗi vất vả của những người cần được sẻ chia. Bởi vậy, khi có điều kiện kết nối các nhà hảo tâm, anh luôn nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh, những con đường còn cách trở và những nhịp cầu nhân ái, góp phần làm cho tình người thêm bền chặt trên vùng đất Cà Mau.