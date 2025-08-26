Miho Store: vượt sóng đại dịch, vươn mình thành ‘hiện tượng’ ngành mẹ & bé

Sức mạnh hậu thuẫn từ hệ sinh thái PPA

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát và phủ bóng lên toàn bộ thị trường bán lẻ năm 2021, không ít doanh nghiệp buộc phải thu hẹp quy mô hoặc đóng cửa vì áp lực vận hành và sức mua giảm sút. Thế nhưng giữa tâm bão ấy một thương hiệu non trẻ mang tên Miho Store đã chính thức ra đời, không phải với tâm thế "đi thử" mà là một bước khởi đầu táo bạo mang theo tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững.

Sinh ra trong nghịch cảnh, Miho Store đã lựa chọn một hướng đi khác biệt: Thương hiệu tập trung đầu tư vào ba trụ cột cốt lõi là chất lượng sản phẩm, trải nghiệm khách hàng và mô hình vận hành bền vững. Chính sự kiên định với triết lý này đã giúp Miho Store vững vàng vượt qua thời kỳ khó khăn nhất và từng bước xây dựng nền móng cho giai đoạn tăng trưởng về sau.

Đội ngũ nhân sự chất lượng của Miho Sotre

Tới tháng 9.2024, sau gần ba năm kiên trì, Miho Store đã có màn trở lại đầy ấn tượng. Trong vòng vỏn vẹn 6 tháng tái cấu trúc, quy mô nhân sự của hệ thống đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt gần 100 thành viên. Song song đó, năng lực vận hành cũng được nâng cấp theo hướng chuyên nghiệp, bài bản và đồng bộ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng không chỉ về quy mô mà còn về chiều sâu phát triển. Đây không đơn thuần là sự phục hồi mà thực sự là một cuộc "tái sinh" ngoạn mục.

Điểm tựa vững chắc đằng sau sự chuyển mình đầy ấn tượng này chính là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương Phúc An (PPA), đơn vị chủ quản của Miho Store. PPA hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với mục tiêu chăm sóc toàn diện cho cộng đồng, bao phủ nhiều lĩnh vực từ sản phẩm tiêu dùng đến dịch vụ. Việc Miho Store nằm trong hệ sinh thái này đã giúp thương hiệu có được sự hậu thuẫn toàn diện về chiến lược phát triển, định vị thương hiệu lẫn năng lực quản trị và vận hành.

CEO Anna Nguyễn là người điều hành toàn bộ hệ sinh thái PPA

Đặc biệt, người giữ vai trò trung tâm cho sự "lột xác" của Miho Store chính là CEO Anna Nguyễn, người sáng lập và điều hành toàn bộ hệ sinh thái PPA. Với kinh nghiệm quản trị thực chiến cùng tầm nhìn đa ngành, chị được xem là "kiến trúc sư" đứng sau chiến lược tái sinh thương hiệu. Bằng sự quyết đoán, linh hoạt và tâm huyết, chị không chỉ tái thiết mô hình vận hành của Miho Store, mà còn xây dựng nên một văn hóa doanh nghiệp đề cao giá trị con người. Dưới sự dẫn dắt của chị, Miho Store đã vươn lên trở thành một tổ chức năng động, linh hoạt và không ngừng đổi mới vì cộng đồng.

Hiện tượng ngành mẹ & bé với định hướng phát triển bền vững

Không đơn thuần là một thương hiệu vượt qua khủng hoảng, Miho Store đang dần khẳng định vị thế là "hiện tượng" mới trong ngành mẹ & bé - nơi mà sự bền vững, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội được đặt ngang hàng với tăng trưởng doanh thu.

Một trong những minh chứng rõ nét cho định hướng này là sự ra mắt và phân phối Rong biển tẩm gia vị Sung Gyung, sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc. Với thành phần tự nhiên, không chất bảo quản và trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm nhanh chóng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng Việt. Đây không chỉ là một bước đi chiến lược nhằm nâng cao vị thế thương hiệu, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Miho Store trong việc mang đến những sản phẩm an toàn, lành tính và phù hợp cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

Miho Store đồng hành cùng nhiều sự kiện mang tầm cỡ quốc gia

Không dừng lại ở hoạt động kinh doanh, Miho Store còn cho thấy vai trò doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội sâu sắc. Hè năm 2025, thương hiệu đã đồng hành cùng chiến dịch Thanh niên Cảnh sát Cơ động Tình nguyện do Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức; trao tặng 200 phần quà dinh dưỡng cho các chiến sĩ đang luyện tập duyệt binh, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (A80). Đây không chỉ là hành động tri ân dành cho lực lượng giữ gìn an ninh, mà còn là sự động viên tinh thần kịp thời cho những người đang cống hiến thầm lặng vì Tổ quốc.

Trước đó, Miho Store cũng là đơn vị tài trợ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, một trong những sự kiện văn hóa quy mô quốc gia. Việc đồng hành cùng sân chơi nhan sắc lớn không chỉ giúp Miho Store nâng cao độ nhận diện thương hiệu, mà còn thể hiện rõ quan điểm nhân văn của doanh nghiệp: tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, lòng nhân ái và ủng hộ những người phụ nữ Việt Nam năng động, tự tin, bản lĩnh.

Miho Store là đơn vị tài trợ cho chương trình concert quốc gia "Tổ quốc trong tim"

Hành trình phát triển của Miho Store cho thấy đây không chỉ là một thương hiệu bán lẻ đơn thuần trong lĩnh vực mẹ & bé mà đã trở thành biểu tượng của một hệ giá trị phát triển bền vững, nhân văn và luôn hướng đến cộng đồng. Với nền tảng vững chắc, tầm nhìn chiến lược và sự dẫn dắt đầy tâm huyết từ đội ngũ lãnh đạo, Miho Store được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá và ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn nữa trong thị trường mẹ & bé Việt Nam trong thời gian tới.