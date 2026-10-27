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    MIK Group có nữ tổng giám đốc

    Mai Hà
    Mai Hà
    MIK Group vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Thúy giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tập đoàn.

    Bà Trần Thị Minh Thúy có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị doanh nghiệp và bất động sản. Bà tốt nghiệp Đại học Tài chính và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Nam California (Mỹ).

    MIK có nữ tổng giám đốc - Ảnh 1.

    Bà Trần Thị Minh Thúy được bổ nhiệm Tổng giám đốc MIK Group

    ẢNH: MIK

    Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc MIK Group, bà Thúy giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty CP Virex, thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Alphanam. Trước đó, bà là Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản T&T Homes và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, điều hành tại Công ty CP Vinhomes.

    Với kinh nghiệm ở các vị trí lãnh đạo cấp cao, bà Thúy có sự am hiểu về quản trị tài chính, điều hành doanh nghiệp và phát triển kinh doanh bất động sản. Việc bổ nhiệm tổng giám đốc mới góp phần bổ sung đội ngũ nhân sự cấp cao cho giai đoạn phát triển tiếp theo của MIK.

    Ông Nguyễn Trường Sơn tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị MIK Group, kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản MIK Home.

    Thành lập năm 2014, MIK Group đã khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển căn hộ cao tầng. 

    Trong giai đoạn tới, tập đoàn này định hướng mở rộng quy mô, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động từ nhà ở, khu đô thị đến bất động sản nghỉ dưỡng và hạ tầng. Đồng thời chú trọng nâng cao năng lực quản trị, chất lượng đầu tư và hiệu quả hoạt động, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và kiến tạo những cộng đồng sống thịnh vượng.

    MIK Group có nhiều dự án lớn như The Matrix One, The Magnolia, Imperia Signature Cổ Loa, Imperia Smart City, Imperia Ocean City, Imperia Sky Garden,… cùng các tổ hợp nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế tại Phú Quốc. Năm 2026, Tập đoàn tiếp tục phát triển 3 dòng bất động sản cao tầng M Series, I Series, K Series và thương hiệu khu đô thị Forestia.

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