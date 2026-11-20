Miley Cyrus và Maxx Morando được cho là sắp tổ chức lễ cưới sau 5 năm bên nhau ẢNH: AFP

Hôm 19.11 (giờ địa phương), trang TMZ dẫn lời nguồn tin thân cận, cho biết Miley Cyrus (34 tuổi) và vị hôn phu Maxx Morando (28 tuổi) đang âm thầm chuẩn bị lễ cưới. Cả hai được cho là sẽ trao lời thề nguyện trong một buổi lễ riêng tư ở Nam California (Mỹ) vào cuối tuần này. Cặp sao giữ kín thông tin về chuyện kết hôn, hiện họ vẫn giữ im lặng khi thông tin về lễ cưới đang được lan truyền.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue vào năm 2023, Miley Cyrus tiết lộ cô và Maxx Morando gặp nhau trong một buổi hẹn hò giấu mặt rồi dần tiến triển thành mối quan hệ nghiêm túc. Hai nghệ sĩ công khai chuyện tình cảm một cách kín đáo thông qua bức ảnh chụp chung tại một sự kiện vào tháng 11.2021 được đăng trên Instagram. Không lâu sau, họ được nhìn thấy thân mật tại bữa tiệc đón năm mới của ngôi sao Hannah Montana ở Miami (Mỹ).

Cặp đôi đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn công việc ẢNH: AFP

Tháng 12 năm ngoái, chủ nhân hit Flower từng gây bàn tán xôn xao khi đeo chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út khi dự buổi ra mắt bom tấn Avatar: Fire and Ash ở Los Angeles (Mỹ). Sau đó, theo Page Six họ đã đính hôn sau 4 năm bên nhau. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô đã trải qua một "sự trưởng thành vượt bậc" sau nhiều năm gắn bó với Maxx Morando đồng thời được người yêu truyền cảm hứng rất nhiều.

Maxx Morando kém Miley Cyrus 6 tuổi. Theo People, anh được biết đến vai trò tay trống của ban nhạc The Regrettes (2015 đến 2018) và sau đó đảm nhận vị trí này tại ban nhạc tên Liily. Nhạc sĩ này đã tham gia sản xuất một số ca khúc cho album của bạn gái, trong đó phải kể đến Handstand và Violet Chemistry trong album Endless Summer Vacation.

Tháng trước, Miley Cyrus và Maxx Morando gây chú ý khi trình diễn ca khúc Let's Get Married của nữ ca sĩ 9X tại Hollywood Bowl. Cặp đôi cũng thường xuyên sánh bước tại các sự kiện giải trí.

Miley Cyrus và Liam Hemsworth thời còn bên nhau ẢNH: AFP

Trước Maxx Morando, Miley Cyrus từng trải qua mối tình hết tan rồi hợp với tài tử Liam Hemsworth. Cặp đôi kết hôn hồi 2018 sau nhiều năm bên nhau đầy sóng gió nhưng rồi "đường ai nấy đi" sau chưa đầy một năm về chung nhà.

Trong một cuộc trò chuyện với tạp chí The Cut vào tháng 9.2025, Miley Cyrus đã cởi mở chia sẻ về những bài học cô rút ra từ các mối quan hệ trong quá khứ. Chủ nhân hit Wrecking Ball kể rằng mẹ luôn muốn cô "ở bên một chàng trai không phù hợp chỉ vì anh ta đẹp trai, quyến rũ". Nhưng rồi nữ ca sĩ lại tìm được người đàn ông biết tôn trọng mình. "Cuối cùng, tôi đã ở bên một người có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, đối xử với tôi thật tốt và tôn trọng tôi… Người đàn ông của tôi cũng cực kỳ quyến rũ. Nhưng anh ấy cũng tôn trọng tôi", ngôi sao sinh năm 1992 bày tỏ.