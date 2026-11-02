Miley Cyrus đang chật vật tìm hướng đi cho tương lai

Sau hai đêm diễn tại Hollywood Bowl (Mỹ) hồi tháng 10, một nguồn tin tiết lộ nữ ca sĩ đang nghĩ đến việc trở lại với diễn xuất. Tuy nhiên, cô được cho là chưa hài lòng với những cơ hội hiện có. Trước đó, Miley Cyrus từng thẳng thắn chia sẻ lý do một chuyến lưu diễn quy mô lớn không còn quá hấp dẫn với cô. Nữ ca sĩ khẳng định sức khỏe và sự ổn định trong cuộc sống hiện là những ưu tiên hàng đầu.

Sau nhiều năm gắn bó với âm nhạc và sân khấu, Miley Cyrus dường như đang đánh mất niềm đam mê Ảnh: Reuters

Miley Cyrus muốn tìm hướng đi mới trong sự nghiệp

Theo nguồn tin của Daily Mail, Miley Cyrus đang nghiêm túc suy nghĩ về "hình hài" của giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp: "Cô ấy đang chật vật tìm câu trả lời cho việc mình sẽ làm gì tiếp theo. Miley đang ở thời điểm mà cô ấy thực sự muốn hiểu mình là ai và quan trọng hơn, cô ấy muốn trở thành người như thế nào ngoài hình ảnh Miley Cyrus, một người nổi tiếng".

Theo nguồn tin, những kết quả chưa như kỳ vọng trong công việc cũng khiến sự băn khoăn của nữ ca sĩ ngày càng lớn: "Âm nhạc mới của cô ấy thực sự chưa tạo được hiệu ứng như cô ấy mong muốn". Miley Cyrus phát hành ca khúc Bass Persuades vào tháng 9, trước khi tổ chức hai đêm diễn cháy vé tại Hollywood Bowl vào tháng 10. Màn trở lại của cô kết hợp những sáng tác mới, các bản hit quen thuộc cùng phần tưởng niệm người mẹ đỡ đầu quá cố Dolly Parton. Tuy nhiên, theo nguồn tin, một vai diễn mới có thể mang đến cho Miley Cyrus điều mà cô đang cảm thấy còn thiếu ở thời điểm hiện tại.

Miley Cyrus từng công khai lý giải vì sao cô không mặn mà với việc quay trở lại cuộc sống lưu diễn dài ngày. Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, nữ ca sĩ cho biết việc duy trì trạng thái tỉnh táo khi đi lưu diễn là điều không hề dễ dàng. Với cô, đây là yếu tố quan trọng giúp cuộc sống giữ được sự ổn định. Giọng ca Wrecking Ball cũng đề cập đến cảm giác hụt hẫng về mặt cảm xúc có thể xuất hiện sau khi vừa biểu diễn trước hàng nghìn khán giả.

Trong một cuộc phỏng vấn khác vào tháng 5.2025, nữ ca sĩ nhấn mạnh quá trình hồi phục đã thay đổi đáng kể những ưu tiên trong cuộc sống của mình: "Qua nhiều năm, tôi đã hiểu được điều này về bản thân. Việc duy trì sự tỉnh táo giống như đức tin của tôi vậy. Tôi cần nó, tôi sống vì nó. Tôi thực sự muốn nói rằng điều đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi". Trước đây, nữ ca sĩ cũng từng tiết lộ cô đã uống rượu trở lại trong thời kỳ đại dịch Covid-19 sau một khoảng thời gian cai rượu.

Nữ ca sĩ ưu tiên sức khỏe và cân nhắc diễn xuất

Miley Cyrus trở thành cái tên quen thuộc trên toàn thế giới sau khi đảm nhận vai Hannah Montana trong bộ phim cùng tên. Tuy nhiên, theo Daily Mail, ở thời điểm hiện tại, cô muốn tìm kiếm một dự án có thể giúp khán giả nhìn thấy một khía cạnh khác của mình. "Một trong những điều cô ấy đang cân nhắc là quay trở lại diễn xuất, bởi cô ấy muốn có cơ hội cho mọi người thấy bản thân còn nhiều điều hơn hình ảnh Miley Cyrus mà công chúng đã biết suốt nhiều năm qua", nguồn tin tiết lộ.

Nữ ca sĩ đang đứng trước nhiều lựa chọn khi vừa muốn tiếp tục sáng tạo, vừa ưu tiên sức khỏe và sự ổn định trong cuộc sống Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, người này cho biết, việc tìm được một dự án phù hợp không phải điều dễ dàng: "Vấn đề là những kịch bản và dạng vai mà cô ấy tìm kiếm lại chưa thực sự đến với cô ấy. Miley muốn một dự án nghiêm túc, dù là điện ảnh hay truyền hình, nơi cô ấy thực sự có cơ hội diễn xuất và cho mọi người thấy một khía cạnh khác của bản thân".

Các buổi biểu diễn của Miley Cyrus tại Hollywood Bowl hồi tháng 10 từng nhận về một số ý kiến trái chiều từ khán giả. Một bộ phận người xem phàn nàn rằng nữ ca sĩ không hát đầy đủ từng câu trong một số bản hit của mình và biểu diễn với thái độ hời hợt. Trong chuỗi hai đêm diễn, Miley Cyrus cũng thẳng thắn chia sẻ về cảm giác khi đứng trên sân khấu ở giai đoạn hiện tại của cuộc đời: "Đối với tôi, việc đứng ở đây và thực hiện chương trình này là điều khó khăn. Nó không còn đến với tôi một cách tự nhiên như trước đây nữa".