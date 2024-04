Min Hee Jin và kế hoạch 'lật đổ' HYBE bằng cách lấy lòng gia đình NewJeans?

Để bác bỏ cáo buộc của HYBE, Min Hee Jin cho rằng mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi Belift Lab (công ty con dưới trướng HYBE) đã cố ý "sao chép" concept của NewJeans bằng việc cho ra mắt nhóm nhạc nữ mới ILLIT và cảm thấy HYBE có sự phân biệt đối xử giữa các công ty con.

Dường như CEO Min và gia đình của NewJeans đã có một mối quan hệ vượt xa tình cảm thông thường giữa CEO công ty và các nghệ sĩ? INSTAGRAM MIN HEE JIN

Giữa tình hình căng thẳng hiện tại, những bài đăng từ tài khoản mạng xã hội cá nhân của Min Hee Jin về các thành viên NewJeans và bố mẹ của 5 cô gái đang xuất hiện trở lại và thu hút sự chú ý từ dư luận. Điều này dấy lên tin đồn liệu rằng đây có phải âm mưu đã được Min Hee Jin vạch ra sẵn từ lâu nhằm "lật đổ" HYBE và đưa NewJeans đứng về phía mình?

CEO Min từng chia sẻ nhiều bức ảnh khác nhau về cuộc sống cá nhân, bao gồm cả những khoảnh khắc thân thiết với các thành viên NewJeans trên mạng xã hội. Thậm chí cô ấy còn nhận được nhiều lá thư viết tay từ mẹ của các thành viên INSTAGRAM MIN HEE JIN

Khi đó, các bà mẹ đã bày tỏ lòng biết ơn tới CEO Min bằng những lời nhắn như: "Sự kết nối giữa Minji, gia đình chúng tôi và CEO Min giống như một món quà thực sự. Hãy duy trì mối quan hệ tuyệt vời này thật lâu nhé. Chúng tôi luôn cổ vũ cho bạn"; "Cảm ơn bạn đã hỗ trợ bọn trẻ trong thời gian đầy thử thách này" hay "Cảm ơn bạn đã nuôi dạy các thành viên NewJeans thật tốt. Một lần nữa tôi xin cúi đầu cảm ơn".



Khi xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block của đài tvN (Hàn Quốc) vào cuối năm 2022, Min Hee Jin thừa nhận mối quan hệ đặc biệt của mình với các thành viên NewJeans và trực tiếp chia sẻ những câu chuyện liên quan.

Vào thời điểm đó, CEO Min cho biết: "Tôi nói chuyện rất nhiều với bố mẹ của các thành viên, tin rằng sự thấu hiểu giữa chúng tôi là chìa khóa để hòa hợp mà không gặp phải bất kỳ vấn đề gì" và nói thêm: "Họ luôn ủng hộ khi tôi trải qua thời điểm khó khăn".

Cô cũng đề cập: "Khi tôi đến thăm Hanni ở Úc, bố mẹ cô ấy đã đến gặp tôi. Hanni cùng em gái và mẹ của cô ấy đã đưa cho tôi bộ đồ ngủ mà họ đều mặc. Họ thậm chí còn gọi tôi là "bà mẹ Hàn Quốc" của họ".

Tờ DongA dẫn lời một nguồn tin trong ngành cho hay: "Cha mẹ của các thành viên NewJeans là bên đầu tiên nêu lên vấn đề ILLIT đạo nhái và yêu cầu ADOR giải quyết với HYBE" KBIZOOM

ADOR đã gửi email tới chủ tịch HYBE Bang Si Hyuk và CEO Park Ji Won cũng như chuyển tiếp cho các bậc phụ huynh cùng đọc. Sau đó, HYBE phản hồi và yêu cầu gặp gỡ cha mẹ NewJeans.

Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cảm thấy câu trả lời của HYBE "thiếu thành ý" nên đã từ chối. Theo người hâm mộ, hành động này của cha mẹ NewJeans dường như có sự "thao túng" từ Min Hee Jin.