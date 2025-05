Minecraft loại bỏ tính năng thực tế ảo

Theo GameRant, bản cập nhật mới nhất của Minecraft Bedrock Edition đã chính thức loại bỏ khả năng chơi bằng thực tế ảo (VR) và thực tế hỗn hợp (MR), chấm dứt một tính năng từng mang lại trải nghiệm nhập vai độc đáo cho người chơi. Động thái này được Mojang xác nhận trong ghi chú phát hành phiên bản 1.21.80, kết thúc toàn bộ hỗ trợ cho gameplay VR từng được nhiều người đón nhận qua các nền tảng như SteamVR, Oculus Rift và PlayStation VR.

Minecraft chính thức khép lại hành trình thực tế ảo, người chơi sẽ không còn trải nghiệm thế giới voxel qua VR ẢNH: MOJANG

Quyết định loại bỏ hỗ trợ VR không gây bất ngờ hoàn toàn, bởi Mojang đã thông báo từ tháng 10.2024 rằng việc chấm dứt sẽ diễn ra vào mùa xuân năm 2025. Mặc dù ban đầu dự kiến việc gỡ bỏ diễn ra trong tháng 3, người chơi vẫn có thêm vài tuần để trải nghiệm tính năng này trước khi nó bị loại bỏ hoàn toàn. Đây là kết thúc của một giai đoạn phát triển kéo dài, trong đó Minecraft từng là một trong những trò chơi thế giới mở hỗ trợ VR nổi bật nhất, sánh ngang với các tựa game như No Man’s Sky, The Forest hay The Elder Scrolls V: Skyrim.

Tính năng thực tế ảo từng cho phép người chơi đắm mình vào thế giới voxel đầy sáng tạo của Minecraft, với sự hỗ trợ từ các bản mod như Vivecraft, đem đến khả năng chơi trên nhiều thiết bị VR phổ biến. Tuy nhiên, Mojang đã ngừng hỗ trợ PlayStation VR từ năm ngoái và nay chính thức khép lại toàn bộ chương trình phát triển liên quan đến thực tế ảo trong trò chơi.

Dù sự chấm dứt tính năng thực tế ảo gây tiếc nuối cho nhiều người chơi mong muốn một trải nghiệm đắm chìm hơn, bản cập nhật mới vẫn mang lại một số thay đổi đáng chú ý. Bên cạnh các bản sửa lỗi và cải thiện về âm thanh cũng như khối vật thể, phiên bản 1.21.80 cũng giới thiệu tùy chọn Flat World presets - cung cấp một mặt phẳng hoàn hảo cho việc xây dựng, không bị ảnh hưởng bởi địa hình gồ ghề như trước.

Minecraft được phát hành lần đầu vào năm 2011 và đến năm 2025 ghi nhận khoảng 170 triệu người chơi hoạt động hằng tháng. Việc ngừng hỗ trợ VR cho thấy Mojang đang điều chỉnh ưu tiên phát triển, tập trung vào các yếu tố nền tảng thay vì tiếp tục duy trì các tính năng ít phổ biến hơn.